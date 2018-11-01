مردم ایران در ۱۳ آبان‌ اتحاد خود را مقابل دشمنان نشان خواهند داد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سلامت و صلح جهانی بسته به انقراض مستکبرین است.
امام خمینی(ره)
یوم الله سیزده آبان، روز تبلور نفرت درونی ملت شریف ایران نسبت به استکبار جهانی است؛ روزی است که یادآور سه واقعه تاریخی مهم در تحقق اراده راسخ ملت بزرگ ایران در مقابل کینهتوزیهای شیطان بزرگ است، از تبعید امام امت(ره) به دلیل ایستادگی در مخالفت با قانون ظالمانه آمریکایی کاپیتولاسیون تا کشتار دانشآموزان و تسخیر لانه جاسوسی شیطان بزرگ.
ملت بزرگ ایران در مقابل تمام این خباثتها، با شجاعت مثالزدنی ایستادگی کرده است و امروز نیز در حالی روز مبارزه با استکبار جهانی را گرامی میدارد که آمریکا آشکارتر از دیروز با تحریمهای ظالمانه حقد و غضب خود را از پیشرفتها و دستاوردهای نظام اسلامی در زمینههای مختلف نشان میدهد.
همزمانی سیزدهم آبان ۹۷ با ایام اربعین تداعیکننده پیام «هیهات منا الذله» حسینی است که موج خروشان ایران اسلامی با تأسی به آن موفق به بیرون راندن حاکمان جائر شدند و اکنون نیز که دولت مستکبر ایالات متحده تلاش میکند تا با تسلط بر جوامع اسلامی، از گسترش مقاومت اسلامی در منطقه ممانعت نماید، تمسک به همین شعار، رهاییبخش این جوامع از یوغ حاکمان ذلیل و سفاک دستنشانده به ویژه حاکمان کودککش سعودی خواهد بود.
مردم شریف ایران اسلامی امسال نیز با حضوری دشمنشکن در راهپیمایی ۱۳ آبان عزم راسخ خود را در تثبیت استقلال و اعلام عزتمندی خود به نمایش خواهند گذاشت و اتحاد همیشگی و همبستگی ملی خود را در مقابل دشمنان نشان خواهند داد.
حوزههای علمیه خواهران سراسر کشور ضمن پیوستن به موج خروشان میلیونها مسلمان و آزاده از تمام اقشار جامعه دعوت میکند تا با شرکت پرشور و باشکوه در مراسم ضد استکباری یوم الله ۱۳ آبان با آرمانهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی تجدید عهد نمایند و بار دیگر شکوه قدرت و عظمت تاریخی خود را که در سایه اسلام، وحدت و مجاهدت به دست آوردهاند در سایه هدایتهای رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) به نمایش گذارند.
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