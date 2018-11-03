کردستان قهرمان مسابقات پهلوانی وزورخانه ای جوانان کشور درسنندج شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی پهلوانی و زورخانه ای جوانان کشور جام ۵۴۰۰ شهید استان کردستان روز پنج شنبه آغاز شد و شامگاه جمعه با معرفی نفرات و تیم های برتر به کار خود پایان داد.

ورزشکاران استان های اصفهان، مازندران، فارس، چهارمحال و بختیاری، کرمان، کردستان، بوشهر، همدان، خراسان جنوبی، یزد، خراسان رضوی، کرمانشاه و سمنان در این دو روز با هم به رقابت پرداختند.

شرکت کنندگان و مدعیان قهرمانی با یکدیگر در سه رشته تیمی زورخانه ای، مهارت های فردی و کشتی پهلوانی در ۵ وزن ۶۰-، ۷۰-، ۸۰-، ۹۰- و ۱۱۰- کیلوگرم رقابت کردند که تیم استان کردستان در مجموع امتیازات با ۲۷۹ امتیاز مقام اول را از آن خود کرد و استانهای اصفهان، خراسان جنوبی، یزد، کرمان و فارس به ترتیب با ۲۶۹، ۲۲۲، ۱۶۲، ۱۶۲ و ۱۰۸ امتیاز در رده های دوم تا ششم قرار گرفتند.

بر همین اساس هیمن رستمی(کردستان)، رضا جعفری(اصفهان)، امید منیژه(خراسان رضوی)، سوران اللهمرادی (خراسان رضوی) و شهریار مرادی (کردستان) به ترتیب در اوزان منفی ۶۰-، ۷۰-، ۸۰-، ۹۰- و ۹۰+ کیلوگرم مقام های اول رده سنی جوانان کشور را در رشته کشتی پهلوانی از آن خود کردند.

محمدحسین مسلمان(فارس)، سینا شب خیز(فارس)، امید جانی پور(همدان)، سوران الله مرادی(کردستان) و سیدفهیم رضا معصومی (فارس) به ترتیب در اوزان ۶۰-، ۷۰-، ۸۰-، ۹۰- و +۹۰ کیلوگرم قهرمان رشته سنگ شدند.

در کباده محمدرضا درقدمی(خراسان رضوی)، بهروز ناظرحضرتی(اصفهان)، امیرحسین ابراهیم پور(مازندران)، سوران الله مرادی(کردستان) و حامد نصیری(کردستان) به ترتیب در اوزان ۶۰-، ۷۰- ، ۸۰- ، ۹۰- و ۹۰+ مقام های اول را کسب کردند.

در چرخ چمنی هومن کرباسی(کردستان)، محمدعلی قاسمی(اصفهان)، ابوالفضل رحیمی(مازندران) و علی جعفریان (اصفهان) به ترتیب در اوزان ۶۰- ، ۷۰- ، ۸۰- و ۹۰- مدال طلا را کسب کردند.

در چرخ تیز امیرحسین قنبری(فارس)، محمدعلی قاسمی(اصفهان)، ابوالفضل رحیمی(مازندران)، علی جعفریان(اصفهان) و محمدحسین خدابخشی(خراسان جنوبی) به ترتیب در اوزان ۶۰- ، ۷۰- ، ۸۰- ۹۰- و ۹۰+ مقام اول را کسب کردند.

در رشته میل بازی محمد قربانی(اصفهان)، محمد وفادار(سمنان)، اسماعیل مصطفایی(اصفهان)، علی قدسی پور(خراسان رضوی) و مهدی کلنگی خواه(خراسان جنوبی) به ترتیب در اوزان ۶۰- ، ۷۰- ، ۸۰- ، ۹۰- و ۹۰+ مدال طلا را کسب کردند.

در پایان پژمان سکونتی از استان کردستان با ارزیابی کمیته مربیان ضمن پیشی گرفتن از دیگر مربیان به عنوان مربی برتر جوانان کشور انتخاب گردید و ابوذر ایران نژاد(اصفهان) و مجتبی آهنی(خراسان جنوبی) به ترتیب مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

این نفرات جواز حضور در اولین مرحله اردو تیم ملی پهلوانی و زورخانه ای جوانان کشور را که در بهمن ماه برگزار می شود پیدا کردند.