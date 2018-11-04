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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۱۴

با سخنرانی یعقوب انتظاری؛

وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان علوم انسانی بررسی می‌شود

وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان علوم انسانی بررسی می‌شود

نشست «تحلیلی بر وضعیت مهارت و اشتغال فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی در چهار دهه گذشته» با سخنرانی یعقوب انتظاری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سلسله نشست های دبیرخانه طرح جامع اعتلای علوم انسانی، با عنوان بازخوانی تحلیلی چهار دهه علوم انسانی در ایران نشست «تحلیلی بر وضعیت مهارت و اشتغال فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی در چهار دهه گذشته» برگزار می شود.

سخنران این نشست یعقوب انتظاری، دانشیار گروه اقتصاد آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دبیر علمی جلسه هم مالک شجاعی جشوقانی است.

نشست فوق روز سه شنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۳ در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

کد مطلب 4449569
سارا فرجی

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