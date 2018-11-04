به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سلسله نشست های دبیرخانه طرح جامع اعتلای علوم انسانی، با عنوان بازخوانی تحلیلی چهار دهه علوم انسانی در ایران نشست «تحلیلی بر وضعیت مهارت و اشتغال فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی در چهار دهه گذشته» برگزار می شود.

سخنران این نشست یعقوب انتظاری، دانشیار گروه اقتصاد آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دبیر علمی جلسه هم مالک شجاعی جشوقانی است.

نشست فوق روز سه شنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۳ در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.