پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطابق انتظار شاهد ورود سامانه بارشی به جنوب غرب کشور و نفوذ آن روی خلیج فارس و سواحل شمالی و مرکزی استان بوشهر بوده‌ایم.

وی اضافه کرد: طی دیشب تا صبح امروز در نیمه شمالی خلیج فارس و سواحل شمالی و مرکزی استان شامل جزیره خارگ، بنادر دیلم، گناوه و بوشهر و همچنین بخشهایی از دشتستان و تنگستان، بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد گزارش شد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: پیش بینی می شود طی امشب و روز سه شنبه ضمن تشدید و تقویت ناپایداری ها، بارندگی به صورت بارش باران گاهی رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش تندباد در نیمه شمالی خلیج فارس و مناطق شمالی و مرکزی بویژه سواحل استان ادامه یابد.

وی افزود: انتظار می‌رود بارش ها به تناوب تا روز پنج شنبه بر روی خلیج فارس و در سواحل استان ادامه یابد و همچنین طی این مدت به سبب وزش باد شدید و گاهی تندبادهای لحظه ای خلیج فارس بویژه قسمتهای شمالی و مرکزی آن به تناوب مواج و متلاطم خواهد بود.

مساعدی بیان کرد: برای ساعات آینده آسمان استان نیمه ابری تا تمام ابری همراه با وزش باد و طی ساعاتی عمدتا بر روی دریا و بخشهایی از شمال و مرکز استان، بارش باران گاهی رگبار باران، رعدوبرق و وزش تندباد لحظه ای پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: جهت وزش باد غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی گاهی شمال شرقی در مناطق شمالی و مرکزی با سرعت ۱۸ تا ۴۲ گاهی بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت و در مناطق جنوبی استان با سرعت ۱۰ تا ۳۴ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی و مرکزی استان ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی بیش از ۲۱۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر پیش‌بینی می‌شود.

وی اظهار داشت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت یک و ۹ دقیقه بامداد، مد اول دریا ساعت هفت و چهار دقیقه صبح، جزر دوم ساعت ۱۳ و پنج دقیقه و مد دوم ساعت ۱۹ و ۴۵ دقیقه خواهد بود.