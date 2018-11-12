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۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۰۵

نتانیاهو: آماده کناره‌گیری هستم

نتانیاهو: آماده کناره‌گیری هستم

یک رسانه صهیونیستی از آمادگی نخست وزیر این رژیم برای کناره‌گیری از قدرت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  «میدل‌ایست مانیتِر»  به نقل از «شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی» نوشت: «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر آمادگی را برای کناره‌گیری از سمت خود اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، نخست وزیر رژیم صهیونیستی آمادگی خود برای کناره‌گیری از سمتش را اعلام کرده است؛ اما گفته است که جایگزین مناسبی برای او وجود ندارد.

در گزارش این رسانه صهیونیستی در این خصوص آمده است: یک مقام آگاه در این خصوص گفته است که وی چندی پیش به یک مقام ارشد گفته بود که «همین فردا آماده کناره گیری از سمت نخست وزیری هستم؛ اما جایگزین مناسبی را سراغ ندارم».

این درحالیست که نتانیاهو و همسرش در ارتباط با پرونده های فساد مالی موسوم به ۲ هزار، ۳ هزار و ۴ هزار کماکان تحت فشار قرار دارند.

کد مطلب 4456606

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