آغاز رقابت کشتی گیران قمی در مسابقات زیر ۲۳ سال جهان

احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های کشتی قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان در رومانی در حال برگزاری است و تیم ملی کشتی فرنگی ایران در این مسابقات از حضور ۲ کشتی گیر جوان قمی بهره مند است.

وی افزود: علی اکبر حیدری و مهدی ابراهیمی کشتی گیران قمی هستند که اکنون در عین جوانی تجارب ارزنده‌ای از حضور در رویدادهای مختلف کشتی جهان به دست آورده‌اند و سرمایه کشتی قم محسوب می‌شوند.

دبیر هیئت کشتی استان قم گفت: در ادامه مسابقات کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان، امروز علی اکبر حیدری کشتی گیر قمی در وزن ۹۷ کیلوگرم، در دور اول با قرعه استراحت روبرو شده اما در دور دوم یک کشتی گیر از کشور هندوراس را در پیش رو دارد و در صورت پیروزی در سومین دور با برنده رقابت بین هند و ژاپن روبرو می‌شود.

رضایی بیان داشت: حیدری در بازی‌های آسیایی جاکارتا نماینده ایران بود که در دسته وزنی خود به مقام چهارم رسید و امیدواریم با حفظ روند رو به رشد خود بتواند شانس حضور در رویداد بزرگ المپیک تابستانی توکیو را به دست بیاورد.

وی عنوان کرد: مهدی ابراهیمی دیگر کشتی گیر قمی حاضر در این مسابقات است که در وزن ۸۲ کیلوگرم که ۲۵ نفر حضور دارند مسابقه می‌دهد و اولین حریف او کشتی گیری از مجارستان است و اگر این بازی با برد برای ابراهیمی همراه باشد حریف او در دور دوم برنده رقابت ترکیه و بلغارستان خواهند بود.

دبیر هیئت کشتی استان قم در خصوص حضور تیم کشتی قم در لیگ برتر کشتی فرنگی گفت : تیم شهدای مدافع حرم بدون حامی مالی در این مسابقات حضور یافت و موفق شد به مقام سوم این پیکارها دست یابد.