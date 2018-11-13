به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانهای اعضای شورای برگزاری پانزدهمین جشنواره فیلم «مقاومت» در غیاب محمد خزاعی دبیر این رویداد، صبح امروز سهشنبه ۲۲ آبانماه در سالن اسوه برگزار شد.
در ابتدای این نشست خبری یزدان عشیری مدیر روابط عمومی جشنواره مقاومت، با اعلام تقویم برگزاری این رویداد گفت: افتتاحیه جشنواره پانزدهم از پنجم آذرماه در تالار وحدت برگزاری خواهد شد. این رویداد تا ۹ آذر در دو سینمای «فسطین» و «عصرجدید» میزبان مخاطبان خواهد بود و اختتامیه هم در همان روز ۹ آذرماه در برج میلاد برگزار میشود.
در ادامه و پس از ارائه برخی توضیحات مقدماتی دیگر از سوی عشیری، کامران ملکی بهعنوان مدیر بخش ویژه «چهل سال سینمای مقاومت» گفت: کشور ما با تعدد جشنوارههای سینمایی رو به رو است. در هر ماه از سال، جشنوارههایی برگزار میشود؛ این جشنوارهها سیاست و رویکرد مشخص خود را دارند و همه برای سینمای کشور لازم هستند. این جشنوارهها برای زنده نگه داشتن سینما برگزار میشوند اما «مقاومت» در این میان تفاوت عمدهای دارد و آن اینکه به دنبال احیای آرمانها است.
فیلمسازی روزگاری فریضه بود اما امروز بیزینس است!
ملکی با یادآوری شعر «مرا اسب سفیدی بود روزی، شهادت را امیدی بود روزی» به کنایه صحبتهای خود را اینطور ادامه داد: امروز اسب سفید تبدیل به پورشه شده و آرزوی شهادت هم جای خود را به آرزوی ویزا داده است، «امید» هم که تبدیل به فراکسیونی در مجلس شده است! به نظرم رنگها دارد تغییر میکند و شاید یکی از جاهایی که برخی از این نکات را بتوان یادآوری کرد جشنواره فیلم مقاومت باشد.
وی افزود: روزگاری در کشور ما فیلم ساختن فریضه و فضیلت بود اما امروز فیلمسازی تبدیل به یک بیزینس شده و این خطری است که در رویدادی مانند جشنواره مقاومت میتوان به آن پرداخت.
احسان کاوه: مستند «خاشقچی تنها نیست» با موضوع شرایط خبرنگاران در کشور عربستان و فشاری که تحمل میکنند ساخته شده که نکته جالب آن این است که به دلیل شرایط امنیتی به صورت کاملا ناشناس به دبیرخانه جشنواره ارسال شده و ما حتی کارگردان و کشور سازنده آن را هم نمیدانیمملکی با طرح سوالهایی مانند «چرا فیلمهای دفاع مقدس ما در عرصه جهانی پخش نمیشود؟» و «چرا خودمان فکر میکنیم این آثار مخاطب ندارند؟» گفت: جای طرح، بررسی و پرداختن به این سوالها جشنواره مقاومت است. بخش چهل سال سینمای مقاومت هم با همین انگیزه شکل گرفته است. مسئله اصلی ما مرور داشتهها و تحلیل اینکه چرا این فیلم ها در سینما ماندگار شده، بوده است؛ فیلمهایی که قبل از ساخت، کسی نگران اسپانسر آنها نبوده است!
وی در ادامه به برگزاری کارگاههای انتقال تجربه اشاره کرد و گفت: احمدرضا درویش با موضوع ساخت پروژههای عظیم در سینمای مقاومت، مسعود دهنمکی با موضوع جذب مخاطب برای فیلمهای مقاومت و علی نصیریان با موضوع بازیگری در فیلمهای مقاومت، تجربیات خود را با علاقمندان این حوزه به اشتراک خواهند گذاشت.
بنابر اعلام ملکی، آثار انتخاب شده برای بخش مرور چهل سال سینمای مقاومت را در سایت جشنواره قرار گرفته و مردم میتوانند در این بخش دست به انتخاب بزنند.
در ادامه نشست محمد حسینی مدیر بخش اسلام هراسی و ایران ستیزی در سینمای غرب، با اشاره به رویکرد غالب سینمای غرب در توجه به موضوعات تاریخی و معضلات اجتماعی ایران، به طور خاص به سکانسی از فیلم «کشتیگیر» ساخته دارن آرنوفسکی اشاره کرد و گفت: در این سکانس بدون آنکه کشور ایران موضوعیتی در داستان فیلم داشته باشد، کشتیگیری با لباس پرچم ایران و با فریاد ایرانایران روی رینگ میرود و کتک میخورد! اگر با پرچم و نام هر کشور دیگری چنین میکردند حتما شکایت میشد اما ما حتی این کار را هم نکردیم.
وی سپس معرفی چهرهواقعی ایران را یکی از وجوه «سینمای مقاومت» توصیف کرد و در تشریح برنامه این بخش از جشنواره به معرفی سه فیلم «قاتل آمریکایی»، «زیرسایهها» و «شش روز» پرداخت که به صورت ویژه در جشنواره امسال اکران و با حضور مجید شاهحسینی، سعید مستغاثی و حسن عباسی مورد آنالیز و تحلیل قرار خواهد گرفت.
احسان کاوه جانشین بخش بینالملل و مسئول کمیته اجرایی بین الملل جشنواره پانزدهم هم در این نشست ضمن اشاره به اهمیت منطقهای جشنواره «مقاومت» در رصد و انعکاس صدای مظلومان در جهان، به ارائه آماری از فیلمهای ارسال شده از کشورهای مختلف به ایران پرداخت.
پذیرش یک مستند ناشناس درباره «خاشقچی»
کاوه در این بخش به مستندی با عنوان «خاشقچی تنها نیست» اشاره کرد و گفت: این مستند با موضوع شرایط خبرنگاران در کشور عربستان و فشاری که تحمل میکنند ساخته شده که نکته جالب آن این است که به دلیل شرایط امنیتی به صورت کاملا ناشناس به دبیرخانه جشنواره ارسال شده و ما حتی کارگردان و کشور سازنده آن را هم نمیدانیم. اما فیلم کیفیت لازم برای حضور در بخش اصلی جشنواره را داشت.
وی همچنین از برگزاری کنفرانس ویژه خبری با حضور سینماگران سوری در جشنواره امسال خبر داد که دلیل برگزاری آن حضور پررنگ سینمای سوریه در جشنواره پانزدهم بوده است.
مهدی جوادی مدیر برنامهریزی و هماهنگی مباحث گفتمانی جشنواره دیگر مدیر پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت بود که در این نشست به تشریح رویکردهای اصلی جشنواره همچون «شبکهسازی برای فیلمسازان مقاومت کشورهای مختلف»، «تمرکززدایی و توجه به پراکندگی استانی» و «جهانی سازی آثار مرتبط با مقاومت» پرداخت.
جوادی به معرفی چهره سال مقاومت به سنت هر دوره این رویداد، در آئین اختتامیه این دوره هم اشاره کرد.
ناصر درخشان مدیر ارزشیابی و مسئول دبیرخانه جشنواره هم در گزارشی کوتاه به ترکیب آماری جشنواره پانزدهم بر اساس آثار دریافتی دبیرخانه پرداخت و از افزایش کمی و کیفی آثار این دوره از جشنواره خبر داد.
«بمب» درخواستی برای حضور در جشنواره نداشته است
درخشان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره چرایی غیبت فیلم «بمب» ساخته پیمان معادی که مرتبط با یکی از موضوعات انقلاب است در جشنواره گفت: این فیلم اساسا فرم تقاضا برای حضور پرنکرده است و ما هیچ منعی برای حضور هیچ فیلمی در جشنواره نداشتهایم.
حسن امجدی مقدم مسئول بخش استانی جشنواره هم با اشاره به شعار «عدالت فرهنگی» از برگزاری قطعی جشنواره در سه استان اصفهان، همدان و زنجان خبر داد.
به گفته امجدی مقدم سه استان کردستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی هم متقاضی همراهی با جشنواره پانزدهم هستند که این درخواست در دست بررسی است.
وی از اکرانهای مردمی در ۱۰۰ نقطه از کشور منجمله مناطق محروم هم خبر داد و در پایان گفت: در این دوره از جشنواره تا پایان سال در قالب هفتههای فیلم، اکران فیلمهای مقاومت در استانهای مختلف را دنبال خواهیم کرد و از همینجا از مسئولان استانی علاقمند برگزاری این هفتهها دعوت میکنیم تقاضای خود را به دبیرخانه اعلام کنند.
یزدان عشیری در پایان این نشست خبری اعلام کرد که اعضای صنوف مختلف خانه سینما میتوانند با استفاده از کارتهای عضویت صنف خود از برنامههای جشنواره استفاده کنند.
پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» با شعار «تجلی گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی» به همت بنیاد فرهنگی روایت فتح و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس طی روزهای ۵ تا ۹ آذر ماه سال جاری به دبیری محمد خزاعی در سینما فلسطین در تهران برگزار میشود.
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