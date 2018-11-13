واکنش بولتون به نوار صوتی قتل خاشقجی و دفاع از بن سلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، «جان بولتون» که برای شرکت در اجلاس آ سه آن به سنگاپور سفر کرده در پاسخ به پرسشی در خصوص نوار صوتی قتل «جمال خاشقجی» گفت: من شخصا این نوار را گوش نکرده ام اما کسانی که آن را گوش داده‌اند تاکید دارند که این نوار صوتی هیچ اشاره‌ای به دست داشتن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در این قتل ندارد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بر لزوم مشخص شدن تمامی جزئیات این پرونده تاکید دارد.

چند روز قبل «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده بود که آنکار نوار صوتی قتل خاشقجی را در اختیار کشورهای آمریکا، فرانسه، عربستان سعودی و چند کشور دیگر قرار داده است. در این میان «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه دریافت چنین مدرکی را تکذیب کرد اما «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا، صحت اظهارات اردوغان را تائید نمود.