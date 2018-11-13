رسانه های اسلامشهر هفته فرهنگی این شهر را مهندسی بازتاب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مهدی پور پیش از ظهر سه شنبه با حضور در نشست خبری این شهرستان جهت برگزاری هفته فرهنگی اسلامشهر که با حضور مسعود مرسلپور، سرپرست فرمانداری این شهرستان برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: برای هفته فرهنگی اسلامشهر باید با تمام توان و استفاده کافی از همه ظرفیت ها و پتانسیل ها به میدان وارد شویم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برگزاری برنامه های این هفته در اسلامشهر تماما بر عهده فرمانداری بوده افزود: در خصوص تبلیغ در فضای مجازی و استفاده از تلگرام و اینستاگرام برای استفاده از تبلیغات و انعکاس هفته فرهنگی اسلامشهر کسب اجازه کرده ایم تا انشااله بتوانیم با همه توان در این عرصه وارد شده و اسلامشهر را آنگونه که شایسته این شهر است به همه بشناسانیم.

مهدی پور با بیان اینکه رسانه های اسلامشهر باید در انعکاس اخبار به عنوان ستاد هفته فرهنگی شهرستان بسیار فعال باشند گفت: در این هفته ما از همه رسانه های این شهر می خواهیم که هفته فرهنگی اسلامشهر را مهندسی بازتاب کنند.

رییس اداره ارشاد اسلامشهر در خصوص برنامه های تدارک دیده برای این هفته بیان داشت: در این هفته در نظر داریم تقدیر از اسطوره های ورزشی صورت بگیرد و در این راستا همایش «جوان طلایی» را خواهیم داشت که برنامه ای برای تقدیر از اسطوره های ورزشی این شهر است چرا که اسلامشهر توانسته رکورد ورزش کشور را جابه جا کند.

مهدی پور در تشریح بیشتر برنامه های اسلامشهر گفت: برنامه های متنوع و بسیار شاد دیگری در این هفته در نظر داریم که شامل برنامه های فرهنگی ورزشی، توجه به ایثار و شهادت، برگزاری محافل انس با قرآن، برگزاری کنسرت و شادی پیمایی با استفاده از عروسک های شاد و برپایی تئاتر را خواهیم داشت که برای اجرای همه این برنامه ها هزینه های خوبی شده تا بتوانیم اوقات نشاط اور و شوق آوری را به شهروندان اسلامشهری هدیه کنیم.