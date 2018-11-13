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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۵۴

معاون سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای مطرح کرد:

لزوم فراگیر کردن فرهنگ مهارت آموزی در جامعه

لزوم فراگیر کردن فرهنگ مهارت آموزی در جامعه

زاهدان - معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور بر ضرورت فراگیر کردن فرهنگ مهارت آموزی در جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای سیستان و بلوچستان، نادر فخری معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور امروز با آیت‌الله عباسعلی سلیمانی، نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در زاهدان دیدار کرد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در این دیدار مهمترین نیاز استان برای توسعه را تربیت افراد مهارت آموخته عنوان کرد و گفت: آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای تاثیر بسزایی در رونق اشتغال و حرکت چرخهای تولید در استان داشته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور نیز در این دیدار تصریح کرد: اشاعه فرهنگ مهارت آموزی در کشور نیازمند حرکت جهادی همچون اوایل انقلاب است چرا که ارتقاء کارایی و بهره وری نیروی کار رونق اقتصادی و تولید را در پی خواهد داشت.

فخری گفت: از طریق ایجاد اعتماد به نفس در مهارت آموختگان خواهیم توانست زمینه های کارآفرینی را در کشور ایجاد نماییم تا منجر به تولید و ارزش افزوده شود.

وی افزود: در حال حاضر در کشور شاهد استقبال افراد از مقوله مهارت آموزی هستیم و ارتقاء نرخ مهارت آموزی از ۳۸ درصد در سال گذشته به ۴۲ درصد در سال جاری گویای این مهم است و نوید بخش رونق تولید در کشور خواهد بود.

فخری با اشاره به تمرکز اصلی آموزشهای مهارتی بر مقوله خد اشتالی اذعان داشت : تمرکز اصلی آموزشهای مهارتی بر خود اشتغالی و توانمند سازی زنان بی سرپرست و بد سرپرست در حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیر رسمی است چرا که با توان افزایی مهارتی برای این افراد درآمد زایی ایجاد میشود.

وی در ادامه از بهبود اعتبارات خبر داد و گفت : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از سال ۹۱ مشکل اعتبارات داشته اما با رایزنی های صورت گرفته توسط دکتر پاکسرشت این مشکلات رفع شده و در حال حاضر در حوزه اعتبارات مشکلی نداریم.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از خدمات ارائه شده توسط مجموعه آموزش فنی و حرفه ای استان در حاشیه شهر بیان کرد: مجموعه آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان علی رغم مشکلات فراوان در خصوص آموزشهای مهارتی درحاشیه شهر بسیار قوی عملکرده و جا دارد از زحمات همکاران دراین حوزه کمال تشکر را بجا اوریم.

گفتنی است، در این دیدار آقایان جلالی رئیس مرکز تربیت مربی کرج و اردشیری مسئول رسیدگی به شکایات و ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای و نیز جمعی از همکاران اداره کل آقای فخری را همراهی کردند.

کد مطلب 4457738

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