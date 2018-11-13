لزوم فراگیر کردن فرهنگ مهارت آموزی در جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای سیستان و بلوچستان، نادر فخری معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور امروز با آیت‌الله عباسعلی سلیمانی، نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در زاهدان دیدار کرد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در این دیدار مهمترین نیاز استان برای توسعه را تربیت افراد مهارت آموخته عنوان کرد و گفت: آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای تاثیر بسزایی در رونق اشتغال و حرکت چرخهای تولید در استان داشته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور نیز در این دیدار تصریح کرد: اشاعه فرهنگ مهارت آموزی در کشور نیازمند حرکت جهادی همچون اوایل انقلاب است چرا که ارتقاء کارایی و بهره وری نیروی کار رونق اقتصادی و تولید را در پی خواهد داشت.

فخری گفت: از طریق ایجاد اعتماد به نفس در مهارت آموختگان خواهیم توانست زمینه های کارآفرینی را در کشور ایجاد نماییم تا منجر به تولید و ارزش افزوده شود.

وی افزود: در حال حاضر در کشور شاهد استقبال افراد از مقوله مهارت آموزی هستیم و ارتقاء نرخ مهارت آموزی از ۳۸ درصد در سال گذشته به ۴۲ درصد در سال جاری گویای این مهم است و نوید بخش رونق تولید در کشور خواهد بود.

فخری با اشاره به تمرکز اصلی آموزشهای مهارتی بر مقوله خد اشتالی اذعان داشت : تمرکز اصلی آموزشهای مهارتی بر خود اشتغالی و توانمند سازی زنان بی سرپرست و بد سرپرست در حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیر رسمی است چرا که با توان افزایی مهارتی برای این افراد درآمد زایی ایجاد میشود.

وی در ادامه از بهبود اعتبارات خبر داد و گفت : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از سال ۹۱ مشکل اعتبارات داشته اما با رایزنی های صورت گرفته توسط دکتر پاکسرشت این مشکلات رفع شده و در حال حاضر در حوزه اعتبارات مشکلی نداریم.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از خدمات ارائه شده توسط مجموعه آموزش فنی و حرفه ای استان در حاشیه شهر بیان کرد: مجموعه آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان علی رغم مشکلات فراوان در خصوص آموزشهای مهارتی درحاشیه شهر بسیار قوی عملکرده و جا دارد از زحمات همکاران دراین حوزه کمال تشکر را بجا اوریم.

گفتنی است، در این دیدار آقایان جلالی رئیس مرکز تربیت مربی کرج و اردشیری مسئول رسیدگی به شکایات و ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای و نیز جمعی از همکاران اداره کل آقای فخری را همراهی کردند.