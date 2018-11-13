تلفات سنگین ائتلاف سعودی طی ۱۰ روز گذشته ؛ ۸۷۶ کشته و ۲۱۵۰ زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یحیی سریع سخنگوی ارتش یمن اعلام کرد: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق به پاکسازی برخی مواضعی که دشمن به آنها وارد شده بود، شدند و یورش های متجاوزان را در تمامی جبهه ها دفع کردند.

وی افزود: تلفات متجاوزان و مزدوران از اوایل نوامبر جاری تاکنون به ۸۷۶ کشته و ۲۱۵۰ زخمی و انهدام ۳۱۱ نفربر زرهی و خودرو نظامی مختلف و انفجار ۵ انبار سلاح منجر شده است.

سخنگوی ارتش یمن از حمایت قوی ساکنان ساحل غربی در برابر متجاوزان خبر داد.

یحیی سریع درباره جبهه ساحل غربی تاکید کرد: خطوط دفاعی ما قوی و رزمندگان ما کنترل و برتری نظامی دارند. ۳۵ عملیات از جمله عملیات مشترک یگان پهپادی و توپخانه و موشکی انجام شده ، متجاوزان به میدان های مین کشیده شده و خطوط امداد رسانی قطع شده و همه تلاشها با شکست روبرو شده است. در این جبهه بیش از ۱۱۲۴ مزدور کشته و زخمی شده اند که در میان آنها ۲۰ فرمانده و ۳۳ مزدور سودانی وجود دارد. ۱۸۳ خودرو و ادوات زرهی دشمن منهدم شده است.

وی بیان کرد: نیروهای دشمن به علت عملکرد موفق نیروهای ما در قطع خطوط امداد رسانی در محاصره هستند.

درباره جبهه های تعز نیز گفت: ارتش و کمیته های مردمی یمن مناطق زیادی را از لوث دشمن پاکسازی کرده اند.

سریع درباره جبهه الضالع نیز اعلام کرد: منطقه حصن و روستای الحقب تا بیت الیزیدی از لوث مزدوران و متجاوزان پاکسازی شده است.

وی مجددا از فریب خوردگان خواست که به آغوش ملت بازگردند و افزود: آنها قربانی جنگ رسانه ای و روانی هستند که آمریکایی ها و یهودی ها آنرا مدیریت می کنند. شرایط برای بازگشت این فریب خوردگان فراهم است تا خود را به نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن تسلیم کنند و در امنیت باشند.