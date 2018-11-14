  1. استانها
  2. یزد
۲۳ آبان ۱۳۹۷، ۲۲:۵۳

فرمانده انتظامی شهرستان یزد خبر داد:

دستگیری ۲۴ سارق و کشف ۴۰ فقره انواع سرقت در یزد

دستگیری ۲۴ سارق و کشف ۴۰ فقره انواع سرقت در یزد

یزد- فرمانده انتظامی شهرستان یزد از دستگیری ۲۴ سارق و کشف ۴۰ فقره انواع سرقت در یزد طی یک هفته گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ منوچهر نصیری اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان یزد در راستای اجرایی کردن طرح مبارزه با سرقت در سطح شهرستان یزد، طرح مبارزه با سرقت را در دستور کار خود قرار دادند.

وی عنوان کرد: در این راستا مأموران طی هفته گذشته موفق شدند ۲۴ سارق را دستگیر کنند.

نصیری با بیان اینکه سارقان به ۴۰ فقره انواع سرقت اعتراف کرده و به مراجع قضائی معرفی شدند، اظهار داشت: اجرای طرح های مبارزه با سرقت در سطح شهرستان با جدیت ادامه خواهد داشت و شهروندان، هشدارهای پلیس در رابطه با پیشگیری از انواع سرقت را جدی گرفته و پلیس را در راه مبارزه با سرقت یاری کنند.

کد مطلب 4458881

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها