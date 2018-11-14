دستگیری ۲۴ سارق و کشف ۴۰ فقره انواع سرقت در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ منوچهر نصیری اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان یزد در راستای اجرایی کردن طرح مبارزه با سرقت در سطح شهرستان یزد، طرح مبارزه با سرقت را در دستور کار خود قرار دادند.

وی عنوان کرد: در این راستا مأموران طی هفته گذشته موفق شدند ۲۴ سارق را دستگیر کنند.

نصیری با بیان اینکه سارقان به ۴۰ فقره انواع سرقت اعتراف کرده و به مراجع قضائی معرفی شدند، اظهار داشت: اجرای طرح های مبارزه با سرقت در سطح شهرستان با جدیت ادامه خواهد داشت و شهروندان، هشدارهای پلیس در رابطه با پیشگیری از انواع سرقت را جدی گرفته و پلیس را در راه مبارزه با سرقت یاری کنند.