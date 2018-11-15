امین فقیری توصیفی نویسی که دغدغه سینما دارد

به گزارش خبرنگار مهر، همایون امامی ظهر پنجشنبه در آیین نکوداشت امین فقیری، نویسنده شیرازی که در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار شد، گفت: از برکت چنین فیلمی صاحب دوستانی از جمله خاندان سراسر فرهنگی فقیری شدم.

این مستندساز و پژوهشگر و مدرس فیلمسازی در ادامه عنوان کرد: وقتی به سابقه ادبیات داستانی نگاه می کنیم آن را محصول دوران نوزایی می بینیم که از دوره مشروطه پدید می آید.

وی اضافه کرد: جمال زاده، صادق چوب و ابراهیم گلستان را این دوره داریم که یک تقابل دو رویکردی دارند؛ توصیفی نویسی در آثار محمود دولت آبادی در برابر تصویری نویسی که در کارهای احمد محمود می بینیم در شعرهای احمد شاملو هم دیده می شود.

نویسنده کتاب مستند مردم نگارانه با بیان اینکه امین فقیری توصیفی نویس است نه توصیفی نویسی که در کنار دولت آبادی قرار گیرد، گفت: او دغدغه سینما دارد؛ نگاه سینمایی در یک متن توصیفی در آثار فقیری به خوبی دیده می شود.

وی با بیان اینکه سنت تصویری نویسی در کارها احمد محمود راه را به سینمایی نویسی می برد، افزود: این موضوع در کارهای فقیری به شکل دیگری نشان داده می شود؛ ما در این زمینه گرایش آشکار و گرایش پنهان داریم که گرایش پنهان در آثار فقیری آشکار می شود. وجه گرایش پنهان و نگاه توصیفی در متن داستان های فقیری دیده می شود.

امامی یادآور شد: تعلیق در کارهای فقیری از سینما الهام گرفته می شود و گرایش بی شک به تعلیق و روایت موازی در رمان های وی قابل لمس است.

این درحالیست که به باور کارگردان مستند پرتره «امین فقیری به روایت دهکده پرملال»، مونتاژ موازی در آثار فقیری نمود می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با اجرای سیروس رومی، نویسنده، شاعر و روزنامه نگار شیرازی همراه بود امین فقیری داستان کوتاهی در باره این نکوداشت بیان کرد و پس از اینکه از وی تجلیل انجام گرفت، فیلم یادشده به نمایش گذاشته شد.