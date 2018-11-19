ضرورت برگزاری سالانه ۲۰ ساعت دوره آموزشی برای مدیران کنترل کیفیت

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن رحمتی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این امر در راستای ارتقای سطح علمی مدیران کنترل کیفیت انجام می شود.

وی بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون سه هزار و ۹۰۰ نفر ساعت آموزش مدیران کنترل کیفیت و دوهزار نفر ساعت آموزش کارکنان انجام شده است.

رحمتی افزود: هدف از برگزاری این دوره‌ها ارتقای سطح دانش فنی مدیران کنترل کیفیت است.

وی تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی را بر اساس آئین نامه وظیفه این نهاد عنوان کرد و گفت: مدیران کنترل کیفیت، مسئول اجرای سیستم کنترل کیفیت در واحد تولیدی یا خدماتی هستند.

رحمتی با بیان اینکه ویژگیهای فرآورده تولیدی یا خدمت واحد باید با استانداردهای ملی مربوطه منطبق باشد، گفت: مدت اعتبار گواهی صلاحیت مدیران کنترل کیفیت دو سال است و نقش مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی در تامین کیفیت بسیار حائز اهمیت و کلیدی است.

وی افزود: عملکرد مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی مورد بررسی و پایش قرار گرفته و با بررسی عملکرد آنها گواهی صلاحیت این مدیران تمدید یا ابطال می شود.