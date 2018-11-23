پرویز سروری عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات اخیر تعدادی از اصلاح‌طلبان که سعی در برائت از دولت روحانی دارند، اظهار داشت: من اصلاح‌طلبان را به دفاع از آقای روحانی و دولت او ارجاع می‌دهم. دفاع اصلاح‌طلبان، دفاعی تاکتیکی نبود بلکه به گونه‌ای بود که انگار از عالم غیب، ودیعه‌ای به ملت ایران رسیده و چنانچه این ودیعه را ارج ننهیم، نهایتا عذاب الهی بر ما نازل خواهد شد.

وی افزود: چطور می‌شود قبول کرد کسانی که آنچنان از دولت آقای روحانی دفاع و حمایت کردند و از عملکرد ۴ ساله آن یک بهشت به تصویر کشیدند، امروز بیایند و بگویند که آن وضعیت جهنم بود و ما به دلیل ملاحظاتی، نتوانستیم اظهارنظر کنیم.

سروری تصریح کرد: با نزدیک شدن به انتخابات آینده، اصلاح‌طلبان قصد دارند به دلیل ناکارآمدی دولت، سبد خود را از آن جدا کنند اما من فکر می‌کنم دیر شده و آقایان بسیار دیر از خواب بیدار شده اند.

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان گفت: هیچ تردیدی وجود ندارد اگر سبد اصلاح طلبان وجود نداشت، حتما آقای روحانی امروز رئیس جمهور نبود؛ آقای روحانی و دولت او، محصول و مولود اصلاح طلبان است. اصلاح طلبان نمی توانند دامن خود را به این راحتی از مولود خود پاک کنند.