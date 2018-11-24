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۳ آذر ۱۳۹۷، ۹:۳۸

رئیس پلیس‌راه استان زنجان

سطح جاده های زنجان خیس و لغزنده است

سطح جاده های زنجان خیس و لغزنده است

زنجان-رئیس پلیس‌راه استان زنجان گفت: به دلیل بارش برف و باران سطح جاده ها لغزنده بوده و مه غلیظ در برخی از جاده ها حاکم است.

سرهنگ عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار اشت: با توجه به بارش باران و برف، سطح جاده‌ها در استان زنجان خیس و لغزنده است.

وی افزود: محورهای تهم- چورزق و زنجان – دندی به دلیل بارش برف لغزنده است و وقوع مه غلیظ باعث کاهش دید افقی رانندگان در محور زنجان – طارم و زنجان - تهم- چورزق شده است.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان گفت: در حال حاضر مه غلیظ در گردنه‌های کوهستانی استان زنجان حاکم است و این امر باعث کاهش دید رانندگان شده است. رانندگان حتماً برای تردد در گردنه‌های کوهستانی  دقت کرده و تمهیدات گرمایشی را در دستور کار قرار دهند.

کد مطلب 4466496

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