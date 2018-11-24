سطح جاده های زنجان خیس و لغزنده است

سرهنگ عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار اشت: با توجه به بارش باران و برف، سطح جادهها در استان زنجان خیس و لغزنده است.
وی افزود: محورهای تهم- چورزق و زنجان – دندی به دلیل بارش برف لغزنده است و وقوع مه غلیظ باعث کاهش دید افقی رانندگان در محور زنجان – طارم و زنجان - تهم- چورزق شده است.
رئیس پلیسراه استان زنجان گفت: در حال حاضر مه غلیظ در گردنههای کوهستانی استان زنجان حاکم است و این امر باعث کاهش دید رانندگان شده است. رانندگان حتماً برای تردد در گردنههای کوهستانی دقت کرده و تمهیدات گرمایشی را در دستور کار قرار دهند.
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