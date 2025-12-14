به گزارش خبرنگار مهر، علی کرمی عصر یکشنبه در نشست ستاد بحران کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت بارشهای اخیر و پیشبینی سامانههای بارشی جدید، اظهار کرد: از ابتدای سال زراعی جاری ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تاکنون حدود ۱۰۱ میلیمتر بارش در استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ میلیمتر بیشتر است.
وی افزود: با این حال، این میزان در مقایسه با میانگین بلندمدت حدود ۵۳ میلیمتر کاهش دارد و تنها شهر یاسوج با کاهش هفت میلیمتری نسبت به سال گذشته مواجه است.
مدیرکل هواشناسی استان در ادامه با اشاره به سامانه بارشی پیشرو گفت: از روز دوشنبه تا جمعه ۲۸ آذر، هشدار سطح نارنجی برای کهگیلویه و بویراحمد صادر شده است.
وی بیان کرد: این سامانه از نوع سودانی است و با توده هوای سرد ترکیب شده و در مناطق سردسیر سبب بارش برف و در مناطق گرمسیر باعث بارش باران خواهد شد.
کرمی با بیان اینکه از بعدازظهر دوشنبه ابرناکی و بارش پراکنده آغاز میشود و از بعدازظهر چهارشنبه تا پایان روز جمعه بارشها تشدید خواهد شد، تاکید کرد: در روزهای پنجشنبه و جمعه در شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون بارش برف پیشبینی میشود.
وی هشدار داد: بر اساس مدلهای فعلی، در شهرهای سردسیر از جمله یاسوج احتمال بارش برف سنگین به ارتفاع ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر وجود دارد که لازم است دستگاههای خدمات رسانی آمادگی لازم را داشته باشند.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: این پیشبینی بر اساس دادههای فعلی است و امکان تغییر وجود دارد، بنابراین مردم و مسئولان باید اطلاعات هواشناسی را بهطور مستمر پیگیری کنند.
نظر شما