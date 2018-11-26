انقلاب اسلامی مسأله فلسطین را احیا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان عطایا از مسئولان ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین، اولین مهمان برنامه «نقطه رهایی» در شب گذشته بود. او در ابتدای صحبتهای خود ضمن اشاره به علل محاصره غزه در سالیان متمادی گفت: ملت ما در فلسطین و به ویژه در غزه، محاصره شدیدی شده است. البته علی رغم این محاصره شدید، فلسطینیان توانستند به جهانیان ثابت کنند که قدرتی هستند که نمیتوان آنان را دست کم گرفت. آنها اراده و ایمان قوی برای تحقق پیروزی خود علیه دشمن ظالم و جنایتکار دارند. همانطور که میدانید، در غزه انتخاباتی برگزار شد و جنبش حماس حکومت را در دست گرفت.
وی افزود: البته این دموکراسی که در غزه رخ داد، با دشمنی دولت آمریکا، رژیم صهیونیستی و همپیمانان آنان مواجه شد چرا که آنان دموکراسی منطبق با منافع خود را میخواهند و دموکراسی واقعی را برای ملت فلسطین نمیخواهند. ما اعتقاد داریم قبل از آنکه بخواهیم در حکومتی که تحت سیطره رژیم اشغالگر قدس باشد، مشارکت داشته باشیم، باید فلسطین را به طور کامل آزاد کنیم. علی رغم این موضوع، ما با جنبش حماس در نهضت عمل مقابل همراهی کردیم و از حکومتی که در غزه توسط حماس وجود داشت، استفاده کردیم و همه امکانات را فراهم کردیم. در حقیقت ما با تمام قوای مقاومتی که در غزه وجود داشتند، هماهنگی و همراهی داشتیم برای این که بتوانیم ظلم را از غزه برداریم و محاصره را بشکنیم.
وی ادامه داد: فلسطینیها امروز، در اردوگاههای پناهندگی هستند و به دلیل جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه ملت ما، از کشور خود اخراج شدهاند. اسرائیلیها ملت فلسطین را اشغال کردند و زمین آن را اشغال کردند. بنابراین فلسطینیها این حق را دارند که برای آزادسازی کل سرزمین خود، تلاش کنند تا با کرامت در سرزمین خودشان زندگی کنند. آمریکا و رژیم صهیونیستی دشمنان ملت فلسطین هستند. آنان دو گروه هستند اما یک هدف مشترک دارند و آن هم مقابله به مردم فلسطین است. علاوه بر این، کشورهای غربی نیز از اسرائیل حمایت میکنند.
مسئول ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین در مورد ارتباط انقلاب اسلامی و مقاومت مردم غزه گفت: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، شعاری در ایران مطرح شد و آن هم این بود که فلسطین آزاد خواهد شد. شهید فتحی شقاقی این شعار را مطرح کردند. اولین کاری که در این زمینه (حمایت از مردم فلسطین) انجام شد، تغییر سفارت اسرائیل در تهران به سفارت فلسطین، به دستور امام خمینی بود. حمایت امام خمینی و جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا مشخص بود.
وی گفت: این حمایت فقط در کلام نبود بلکه در عمل نیز آن را اثبات کردند. باید بگویم که در بین انقلاب اسلامی و گروههای مقاومتی فلسطینی، ارتباط اندیشهای و فکری وجود داشت. جنبش جهاد اسلامی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، توانست با آن هماهنگی ایجاد کرده و به صورت منسجم با آن عمل کند. این موضوع در زمینههای اندیشهای، فکری، فرهنگی و رسانهای است.
این کارشناس بینالملل به بصیرتافزایی در بین مردم فلسطین اشاره کرد و گفت: باید بگویم که رژیم صهیونیستی سعی داشت تا آگاهی و بصیرت فلسطینیان را از بین ببرد تا مردم آن، این ظلم را فراموش کنند اما مردم فلسطین و جنبش جهاد با این مساله مبارزه کرده و سعی کردند تا در بین آحاد مردم، بصیرتافزایی کنند. کما این که میبینید که مردم فلسطین در برابر ظلم مقابله میکنند و آن دختر بچه فلسطینی به سرباز اسرائیلی سیلی میزند. این نشانه بصیرتی است که در بین مردم فلسطین وجود دارد، بر خلاف بعضی از اعراب که با آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه فلسطین عمل میکنند.
وی ادامه داد: پیروزی انقلاب اسلامی، مساله فلسطین را دوباره به مرکزیت و محوریت خود برگرداند و آن را هدف اصلی مسلمانان قرار داد. ما انقلاب اسلامی را گرامی می داریم چرا که به خاطر حمایت خود از مردم مظلم غزه، عراق، سوریه و جریان مقاومت، تاوان سنگینی را میدهد. آمریکا و دشمنان جمهوری اسلامی تلاش میکنند تا با اعمال تحریمها، تاوان سنگینی را به ایران تحمیل کنند. باید بگویم که مردم فلسطین، احترام زیادی را برای مردم ایران قائل هستند چرا که معتقدند ایران نیز در پیروزیهای چند وقت اخیر فلسطین نقش دارد.
او بیان داشت: مردم فلسطین محاصره سنگینی را از سوی دولت آمریکا تحمل میکنند کما این که مردم ایران نیز چنین محاصرهای را تحمل میکنند. برخی حکومتهای عربی تلاش دارند تا بین ایران و اعراب تفرقهافکنی کنند و مساله اصلی فلسطین و مبارزه با رژیم صهیونیستی را تغییر دهند. این حکومتها تلاش میکنند تا بین ایران و اعراب جنگ بیندازند در حالی که ایران تنها کشوری است که در حمایت از فلسطین ایستاده است و برخلاف برخی از حکومتهای عربی که مساله فلسطین را رها کردند، جمهوری اسلامی تلاش دارد تا از این مردم مظلوم حمایت کند.
وی تصریح کرد: بعضی از حکومتهای عربی تلاش میکنند تا با توافق اسلو مساله فلسطین را دچار مشکل کرده و آن را به دست فراموشی سپارند. توافقی که آمریکا و همپیمانان او، پیگیری میکنند. جنبشهای فلسطینی، دوباره مقاومت خود را از سر گرفتهاند و قویتر نیز عمل میکنند. به نظرم، مساله فلسطین و مقدسات اسلامی در آن، مهمترین مساله جهان است. وجود این مقدسات در فلسطین باعث شده است که اسرائیل و آمریکا با مسلمانان آن درگیر شوند. در این راه، ما مردم ایران را حامی مردم مظلوم فلسطین میدانیم.
در ادامه برنامه، خالد ازبط، سخنگوی جنبش مقاومت مردمی فلسطین در ارتباطی تصویری به روی آنتن آمد. او از وضعیت امروز مردم غزه صحبت کرد و گفت: مردم فلسطین در برابر ظلم و ستمی که آمریکا و اسرائیل آن را رهبری میکنند، مقاومت میکند. من امروز از غزه با شما صحبت میکنم و میگویم که مردم غزه همچنان پرچم مقاومت را برافراشتند و همچنان در برابر این محاصره سنگین که به آنان تحمیل شده است، صبر میکنند.
وی اظهار داشت: آنان در راه مقاومت و حفظ آن جانفشانی میکنند و میخواهند که مساله فلسطین، همچنان مساله اول جهان باقی بماند. محاصرهای که امروز در فلسطین وجود دارد، شدیدترین و سنگینترین محاصرهای است که در جهان تاکنون اعمال شده است. مردم غزه، پرچمدار این مقاومت هستند در حالی که جنایتهای سنگینی علیه آنان در حال رخ دادن است. ما اکنون با کمبود دارو و غذا در غزه هستیم که نتیجه اقدامات رژیم اشغالگر قدس و همپیمانان آن از جمله حکومت عربستان سعودی است.
ازبط افزود: این کشورها با حمایتهای خود باعث میشوند که اسرائیل مردم بیگناه غزه را بکشد. محاصره غزه که شاید خیلیها حتی از جزئیات آن نیز باخبر نباشند، محاصرهای است که در جهان نظیر ندارد. محور مقاومت در سرتاسر جهان اسلام با مردم غزه همراهی میکنند. علیرغم تمام این مشکلاتی که در غزه وجود دارد، انشاالله پیروزی نهایی از آن مردم غزه خواهد بود چرا که صدای ما به تمام مردم جهان میرسد. زنان و کودکان ما از گرسنگی میمیرند اما ما همچنان در حال مقاومت در غزه هستیم.
در بخش بعدی، احسان عطایا صحبتهای خود را با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان کنفرانس وحدت اسلامی ادامه داد و گفت: امام خامنه ای در صحبتهای خود، مساله فلسطین و مقاومت آن را خیلی دقیق توصیف کردند. مقاومت فلسطین در غزه موفق شده است که قدرت خود را بیشتر کند و تجارب خود را بهبود ببخشد. آنان امروز به این سطح از مقاومت و پیروزی رسیدند که در برابر رژیم صهیونیستی مقاومت میکنند.
وی اظهار داشت: باید به پیام رهبری اشاره کنم و بگویم که این مقاومت تا پیروزی کامل فلسطین پیش خواهد رفت. اسرائیل در جنگ اخیر فقط توانست 2 روز مقاومت کند اما مطمئنا در جنگ بعدی، کمتر از 2 ساعت میتواند در برابر نیروهای فلسطینی تاب بیاورد. این مساله از چندین سال قبل شروع شده و ادامه نیز پیدا میکند. جریان مقاومت در فلسطین از طریق سازماندهی خود و تشکیل اتاقهای جنگی مشترک در بین تمام جریانهای مقاومت در غزه، توانست با هماهنگی کامل بر دشمن چیره شده و آن را شکست دهد.
او افزود: در حقیقت، تشریک مساعی بین فلسطینیها باعث شد تا این پیروزی شکل بگیرد. تجاربی که گروههای مقاومت داشتند نیز در این پیروزی سهیم بود. پیشرفته کردن سلاحها و مهندسینی که امروز در فلسطین تلاش میکنند، ابزارهای پیروزی در این جنگ بودند. نیروهای مقاومت با کمترین امکانات توانستند سلاحهای خود را پیشرفته کرده و بر دشمن پیروز شوند. این شکست پیام روشنی را برای اسرائیل به همراه داشت و آن هم این بود که جریان مقاومت در فلسطین، سلاحهای بسیار پیشرفتهای داشته که آنان را غافلگیر میکند.
او اضافه کرد: مقاومت در غزه توانست معادله جدیدی را ایجاد کند و آن هم این است که جواب بمباران، بمباران خواهد بود. جواب ریختن خون مردم فلسطین، ریختن خون اسرائیلیها خواهد بود. امروز رژیم صهیونیستی نباید انتظار داشته باشد که مردم فلسطین زمینه را برای آنان مهیا کند که به راحتی وارد غزه شوند. فلسطینیها با مقاومت خود، سیلی محکمی به اسرائیل زدند و نشان دادند که سربازان اسرائیلی تا چه اندازه از روحیه ضعیفی برخوردار هستند.
وی تصریح کرد: این جنگ، علاوه بر بعد نظامی، بعد امنیتی نیز داشت چرا که عملیاتی که فلسطینیها در خان یونس انجام دادند، باعث شد که اسرائیلیها متوجه شکست امنیتی خود نیز بشوند در حالی که بمباران اتوبوس نیروهای اسرائیلی توسط فلسطینیان قدرت اطلاعاتی و امنیتی آنان را نشان داد. امروز رژیم صهیونیستی تلاش میکند تا با برگزاری رزمایشهای متعدد، نگاه ها را به خود برگرداند و قدرت خود را نشان بدهد که در جنگ احتمالی بعدی بداند که چه باید بکند. حال جالب است که گنبد آهنین آنان نتوانست در برابر موشکهای گروه مقاومت به درستی عمل کند. اسرائیل امروز فهمیده است که نمیتواند در برابر نیروهای مقاومت ایستادگی کند.
خالد ازبط در بخش دوم صحبتهای خود، در مورد روحیه مردم غزه صحبت کرد و گفت: روح مقاومت به صورت کامل در مردم غزه وجود دارد. کودکان ما از بدو تولد مقاومت را یاد میگیرند. محاصره مردم غزه با مقاومت مردم آن همراه شده است. این مقاومت نه فقط در غزه بلکه در تمام کشورهای محور مقاومت یعنی عراق، سوریه، لبنان و ایران نیز وجود دارد. راهپیمایی بازگشت که در غزه شکل گرفته است، کاملا مشهود است و همه مردم جهان، روح مقاومت را در آن میبینند.
ازبط ادامه داد: از سوی دیگر، در زمیه نظامی، همه مردم غزه توانستند در جنگ امنیتی و نظامی بر رژیم صهیونیستی فائق بیایند و شکست آن را رقم بزنند. غزه همان مقاومت است و مقاومت همان غزه است. اتفاقی که امروز در غزه رخ میدهد نشان میدهد که شهر غزه، پایتخت عربی مقاومت است. به همه ملتهای عربی و مسلمان میخواهم بگویم که در برابر حکومت های غصب منطقه بایستند. حکومتهایی که تلاش میکنند روابط خود با رژیم صهیونیستی را عادی کنند و فشار را بر مردم فلسطین بیشتر کنند.
احسان عطایا در بخش پایانی صحبتهای خود به سخنان رهبر انقلاب پیرامون سیر تنازلی رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: صحبتهای امروز رهبری کاملا واضح و روشن بود. ایشان در مورد مساله فلسطین و دشمنی آمریکا و محور مقاومت صحبت کردند. شکست رژیم صهونیستی را بسیار نزدیک دانستند به مقاومت هر چه بیشتر مردم فلسطین اشاره کردند. ایشان اشاره کردند که مقاومت مردم فلسطین در طی این سالها روز به روز بیشتر شده است تا به جنگ اخیر رسیدیم که اسرائیل فقط 2 روز توانست دوام بیاورد. این صحبت بسیار دقیق بود.
وی تصریح کرد: باید به عادی سازی روابط برخی کشورها با اسرائیل و تلاش برای برقراری ارتباط توسط عده ای از کشورها اشاره کنم. رژیم صهیونیستی و دولت امریکا در حال تلاش هستند تا اسرائیل را از این شکست نجات دهند و با عادیسازی روابط دوست دارند آن را تسریع ببخشند. مطمئنا این موضوع شکست خواهد خورد چرا که ملتهای عربی آگاه بوده و به قطار مقاومت میپیوندند. هر کسی که میخواهد به پیروزی مردم فلسطین ملحق شود، باید سریعتر وارد شده چرا که به اذن خداوند همگی در مسجدالاقصی نماز خواهیم خواند و به مناسبت پیروزی فلسطین جشن خواهیم گرفت. از ملت ایران به دلیل حمایت همیشگیشان تشکر میکنم.
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