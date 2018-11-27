کنفرانس فلسفه هگل و فلسفه تاریخ برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی فلسفه هگل و فلسفه تاریخ در روزهای ۱۸ و ۱۹ فوریه ۲۰۱۹ در رم، ایتالیا برگزار می‌شود.

محور موضوعات شامل جورج ویلهلم فریدریش هگل، زندگی، کار و نفوذ هگل، فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل، فلسفه هگل، سنت ایده‌آلیسم آلمانی، دیدگاه متافیزیکی-سنتی فلسفه هگل، دیدگاه پست کانتی از هگل، دیدگاه متافیزیکی اصلاح شده هگل، آثار منتشر شده هگل، پدیده شناسی روح، علم منطق، سیستم دایره المعارف هگل و گسترش آن، فلسفه طبیعت، فلسفه روحیه ذهنی و عینی، فلسفه روح مطلق، زیبایی شناسی و دین در فلسفه هگل، خانواده، جامعه مدنی، دولت، قانون اساسی، قانون بین المللی و تاریخ جهان است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود به https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۲/rome/ICHPPH?step=۲ در این کنفرانس مشارکت نمایند.

مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۲۹ نوامبر ۲۰۱۸ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۰۲/rome/ICHPPH مراجعه گردد.