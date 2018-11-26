عملی شدن تصمیمات کنفرانس وحدت امری ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف عباس، مدیر مرکز معارف اسلامی سوریه، در خصوص «نقش کنفرانس وحدت در آزادی فلسطین و قدس شریف» گفت: این کنفرانس با مسائلی که در آن مطرح می شود، گامی در جهت اقدام همگانی برای آزادی مسجد الاقصی محسوب می شود.



وی به ضرورت عملی شدن تصمیمات کنفرانس وحدت اشاره کرد و گفت: تصمیمات این کنفرانس ها اگر عملی نشود هیچ ارزشی نخواهد داشت. اما اگر بتوانیم از این کنفرانس نکات عملی استخراج کنیم، تلاش بیشتری برای کمک به جنبش مقاومت در فلسطین انجام خواهد شد و این کنفرانس نقش مهمی در تحقق این پیروزی خواهد داشت.



این عالم سوری درباره نقش کنفرانس وحدت در بهبود اقتصاد اسلامی اظهار داشت: برپا کنندگان این کنفرانس امیدوارند که متخصصان علوم اقتصادی در این کنفرانس مباحثی برای گسترش اندیشه اقتصاد اسلامی مطرح کنند. اما به عقیده من، ما نیازمند اقدام گسترده تر در جهت تأثیرگذاری در این زمینه هستیم. زیرا اندیشه هایی وجود دارد و ما نیازمند پیشرفت این اندیشه ها هستیم تا تأثیر بیشتری از این کنفرانس بدست آوریم.



وی در خصوص تأثیرات مثبت این کنفرانس خاطرنشان کرد: افرادی که از کشورهای مختلف اسلامی در این کنفرانس حضور دارند، با ارتباطی که میان آنها برقرار می شود، برای شکست توطئه های افراط گرایانه و تفرقه آمیز که در سالهای اخیر رو به افزایش است، با یکدیگر همکاری می کنند.



یوسف عباس تأکید کرد: شکی نیست که این کار در نشر روحیه محبت و انسجام در جهان اسلام تأثیر بسزایی خواهد داشت. اما همه اینها مبتنی بر آن است که ما برنامه عملی از این کنفرانس ها استخراج کنیم و این برنامه ها را پیگیری کنیم تا به نتایج مثبتی دست یابیم.