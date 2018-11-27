«فیلسوفان در خیابان» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «زندگی بررسی شده» عنوان فیلم مستندی است که آسترا تایلر آن را با همکاری هشت فیلسوف ساخت و در سال ۲۰۰۸ منتشر شد. مستند مورد توجه قرارگرفت و تایلر سال بعد، پرسه‌ها و گفت‌وگوهایش را با این این فیلسوفان سرشناس در قالب کتاب منتشر کرد.

آسترا تایلر در این کتاب‌ می‌کوشد، فلسفه را به متن زندگی بازگرداند و به همین دلیل است که پیشگفتار «زندگی بررسی‌شده» را با این پرسش آغاز کرده است: «آیا فیلسوفان مرده‌اند؟» نویسنده مفروضات قابل توجهی در باب چرایی مهجور شدن فلسفه برمی‌شمرد و از جمله به فرهنگ رایج ضدروشنفکری اشاره می‌کند که نقشی پررنگ در این زمینه داشته است.

او از روی‌ آوردن به رشته‌های بازارپسندتر می‌گوید که به آرمان فلسفه آسیب زده‌اند و در نهایت از مشقت‌های «اتصال‌پذیری» فراگیر و بی‌وقفه می‌نالد که حال و حوصله و تاب و توانی برای ژرف‌اندیشی‌ها و گفت‌وگوهایی که فلسفه ما را به آنها می‌خواند، باقی نگذاشته است.

تایلر در این کتاب تلاش کرده تا انگیزه‌ها و الهام‌های فیلسوفان را به نحوی عرضه کند که از اصطلاحات و زبان نامفهوم دور باشند و با تجربه‌ها و دلمشغولی‌های مشترک همخوانی داشته باشند. به اعتقاد او بزرگترین شور و شعفی که فلسفه‌ورزی به بار می‌آورد، آن لحظه‌ای است که مفهومی که در ابتدا نفوذناپذیر به نظر می‌رسید، ناگهان روشن شود و مساله، موقعیت یا احساسی که پیش از آن تن به درک و فهم نمی‌داد، کاملا وضوح پیدا کند.

این همان لحظه‌ای است که برای تایلر اهمیت بسیار دارد؛ آنجا که مخاطب از رهگذر خوانش این گفت‌وگوها، دست به کشف و شهود می‌زند و در نهایت به وجد می‌آید.

کتاب «فیلسوفان در خیابان؛ زندگی بررسی شده» تالیف «آسترا تایلر» با ترجمه شهاب‌الدین عباسی در ۲۸۸ صفحه با قیمت ۳۶ هزار تومان از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده است.