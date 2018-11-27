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۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۸

گفتگو با فیلسوفان سرشناس؛

«فیلسوفان در خیابان» منتشر شد

«فیلسوفان در خیابان» منتشر شد

کتاب «فیلسوفان در خیابان؛ زندگی بررسی شده» تالیف «آسترا تایلر» با ترجمه شهاب‌الدین عباسی از سوی نشر کتاب پارسه منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر،  «زندگی بررسی شده» عنوان فیلم مستندی است که آسترا تایلر آن را با همکاری هشت فیلسوف ساخت و در سال ۲۰۰۸ منتشر شد. مستند مورد توجه قرارگرفت و تایلر  سال بعد، پرسه‌ها و گفت‌وگوهایش را با این این فیلسوفان سرشناس در قالب کتاب منتشر کرد. 

 آسترا تایلر در این کتاب‌ می‌کوشد، فلسفه را به متن زندگی بازگرداند و به همین دلیل است که پیشگفتار «زندگی بررسی‌شده» را با این پرسش آغاز کرده است: «آیا فیلسوفان مرده‌اند؟» نویسنده مفروضات قابل توجهی در باب چرایی مهجور شدن فلسفه برمی‌شمرد و از جمله به فرهنگ رایج ضدروشنفکری اشاره می‌کند که نقشی پررنگ در این زمینه داشته است.

او از روی‌ آوردن به رشته‌های بازارپسندتر می‌گوید که به آرمان فلسفه آسیب زده‌اند و در نهایت از مشقت‌های «اتصال‌پذیری» فراگیر و بی‌وقفه می‌نالد که حال و حوصله و تاب و توانی برای ژرف‌اندیشی‌ها و گفت‌وگوهایی که فلسفه ما را به آنها می‌خواند، باقی نگذاشته است. 

 تایلر در این کتاب تلاش کرده تا انگیزه‌ها و الهام‌های فیلسوفان را به نحوی عرضه کند که از اصطلاحات و زبان نامفهوم دور باشند و با تجربه‌ها و دلمشغولی‌های مشترک همخوانی داشته باشند. به اعتقاد او بزرگترین شور و شعفی که فلسفه‌ورزی به بار می‌آورد، آن لحظه‌ای است که مفهومی که در ابتدا نفوذناپذیر به نظر می‌رسید، ناگهان روشن شود و مساله، موقعیت یا احساسی که پیش از آن تن به درک و فهم نمی‌داد، کاملا وضوح پیدا کند. 

 این همان لحظه‌ای است که برای تایلر اهمیت بسیار دارد؛ آنجا که مخاطب از رهگذر خوانش این گفت‌وگوها، دست به کشف و شهود می‌زند و در نهایت به وجد می‌آید. 

کتاب «فیلسوفان در خیابان؛ زندگی بررسی شده» تالیف «آسترا تایلر» با ترجمه شهاب‌الدین عباسی در  ۲۸۸ صفحه با قیمت ۳۶ هزار تومان از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده است.

کد مطلب 4469219
مهرنوش محمدزاده

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