پوشش خدماتی ۲۰۳۸نفر در بارندگی های اخیر استان/فعالیت ۲۶ تیم امداد

سید امان الله جهانبین در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در راستای کمک به آسیب دیدگان بارش های اخیر استان، ۴۷۵ خانوار از حمایت های مختلف هلال احمر بهره مند شدند.

جهانبین با اشاره به اینکه ۲۶ ‌تیم عملیاتی امداد رسانی به مردم را انجام دادند، بیان کرد: ۱۱۷ نیروی امدادی در قالب این تیم ها به جامعه هدف خدمات رسانی کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گفت: هلال احمر استان در تمام شرایط با تمام توان در کنار هموطنان خواهد بود و در سیل و بارندگی های اخیر نیز در نزدیک ترین تا دورترین نقاط استان به خدمات رسانی پرداختند.

جهانبین از توزیع اقلام مختلف در بین آسیب دیدگان ناشی از بازندگی های اخیر خبر داد و اظهار کرد: انواع کنسرو، چادر، پتو، موکت، نایلون، قند، مواد شوینده، هیتر، چای، روغن، ست ظروف، گالن و کلمن آب و خوراک پز در بین جامعه هدف توزیع شد.

جهانبین خاطرنشان کرد: نیروهای ۲۶ تیم عملیاتی موفق به امداد رسانی به افراد در نواحی مختلف استان شدند و همچنین پوشش تخلیه آبگرفتگی منازل نیز محقق شد.