به گزارش خبرنگار مهر، مستند ۹۰ دقیقه ای «من روهنگیا هستم: قتل عامی در چهار پرده» به کارگردانی یوسف زین محصول کشور کانادا که در بخش مسابقه بین الملل پانزدهمین جشنواره فیلم «مقاومت» حضور دارد، ماجرای ۱۴ جوان پناهنده را روایت می کند که سعی می کنند تجربیات دهشتناک خانواده های خود از نسل کشی مسلمانان روهینگیایی را روی صحنه اجرا کنند.

این جوانان بدون داشتن تجربه قبلی در اجرا، باید دور هم جمع شده و ماجراهای رخ داده برای مردمشان را بازسازی کرده و به دنیا نشان دهند.

سایر عوامل این اثر عبارتند از تحقیق: یوسف زین، تصویربردار: کوین یانگ، تدوین: یوسف زین، کوین یانگ، تهیه کننده: جمال عزیز.

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» به همت بنیاد فرهنگی روایت فتح، انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس با همکاری مراکز و سازمان‌های مختلف کشور همزمان با هفته گرامیداشت بسیج تا ۹ آذر به دبیری محمد خزاعی در تهران برگزار می‌شود.