به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت مرکز گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی متشکل از حجت‌الاسلام احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری و مرتضی صبوری، معاون این مرکز که به دعوت انجمن دائویسم چین برای برگزاری دور دوم گفت‌وگوها بین مرکز گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌ها و انجمن دائوئیسم به پکن سفر کرده است، ششم آذرماه همراه با رایزن فرهنگی ایران، با معاون انجمن دائوئیسم چین دیدار کردند.

در این دور از گفت‌وگوها، ابتدا معاون انجمن دائوئیسم ضمن بیان دستاوردهای سفر خود به ایران در اوائل سال جاری برای برگزاری دور اول گفت‌وگوها، آن سفر را بسیار مهم و ارزشمند توصیف کرد. وی در ادامه اظهار کرد: این گفت‌وگوها نقش بسزایی در شناخت هرچه بیشتر طرفین از یکدیگر دارد.

عادل خانی، رایزن فرهنگی کشورمان در چین هم با بیان سخنانی گفت: خوشبختانه پس از سال‌ها تلاش اینک شاهد برگزاری دو دور گفت‌وگو بین مرکز گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و انجمن دائوئیسم چین هستیم.

وی افزود: این گفت‌وگوها از آن جهت دارای اهمیت است که دو کشور ایران و چین، دارای تمدن قدیمی هستند که از قدیم‌الایام دارای رابطه حسنه در زمینه‌های مختلف بوده‌اند و ظرفیت آن را دارند که همکاری‌های خود را گسترش دهند.

در ادامه حجت‌الاسلام احمد مبلغی اظهار کرد: برای این گفت‌وگوها اهداف مهمی وجود دارد. یکی از این اهداف تقویت هویت شرقی است؛ زیرا در عصر جهانی شدن هر چه هویت‌ها شفاف‌تر و قوی‌تر شود، زمینه گفت‌وگوها و تعامل بیشتر می‌شود.

وی تأکید کرد: در این مسیر اگر غرب هویتش پررنگ‌تر و جلوتر از هویت شرق قرار گیرد، مسیر تعاملات ناهموار می‌شود. اصولاً وقتی صحبت از هویت می‌شود، پیشینه و سابقه آن مجموعه بر هویت آن تأثیر می‌گذارد. اینک شرق دارای هویت تاریخی طولانی مدت‌تری نسبت به غرب است؛ بر این اساس فرصت‌های بیشتری را دارد تا علیرغم کثرت اقوام و ادیان، تأثیرگذارتر باشد.

مبلغی سپس با گفتن اینکه خدا، انسان و طبیعت، سه محور مهم در ادیان شرقی هستند، ادامه داد: برخی تصور می‌کنند در شرق به علت کثرت ادیان، زمینه گفت‌وگو وجود ندارد؛ درحالیکه این زمینه فراوان‌تر است؛ ولی چون به تعصبات پرداخته و سراغ اختلافات رفته و از گفت‌وگوها فاصله گرفته شده است، این شائبه به وجود آمده که در شرق زمینه گفت‌وگو نیست.

وی تأکید کرد: با کنار گذاشتن تعصبات بی‌مورد می‌توان از ظرفیت ادیان برای گفت‌وگو و تعامل بهره برد؛ زیرا ادیان ذاتاً همگرا هستند. همچنین در قرآن مجید یک اصل مهم است و آن دعوت انسان‌ها به گفت‌وگوست؛ زیرا با گفت‌وگو شناخت به وجود می‌آید و از شناخت هم همکاری و تعامل شکل می‌گیرد.

این عضو مجلس خبرگان رهبری و رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در پایان سخنانش گفت: چین یک کشور با سابقه و نگاه اسلام به چین هم نگاه مثبت است. پیامبر اسلام(ص) فرموده‌اند برای کسب دانش حتی اگر لازم است به چین بروید؛ یعنی تصویر اسلام از چین یک تصویر خوب و مثبت است که امکان تعامل و همکاری را فراهم می‌آورد. بنابراین شرق باید هویت خود را بازیابد و از فرصت تنوع ادیان خود برای تقویت خویش استفاده کند و از جمله این راه‌ها تقویت گفت‌وگوهای دینی است که امروز شاهد یک نمونه موفق آن هستیم.

در ادامه این نشست مرتضی صبوری، معاون مرکز گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بیان کرد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ایران مسئول هماهنگی و اجرای برنامه‌های فرهنگی در خارج از کشور است و مرکز گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌های آن با قدمتی بیش از ۳۰ سال، تجارب ارزنده‌ای در انجام گفت‌وگو با ادیان مختلف دارد.

وی سپس با ذکر برخی از گفت‌وگوها با ادیان و آیین‌های از سوی این مرکز، ابراز امیدواری کرد تا این گفت‌وگو با دائوئیسم هم تداوم یابد و نتایج ملموسی برای مردم دو طرف در برداشته باشد.

صبوری همچنین توجه به مؤلفه گفت‌وگو را در عصر حاضر بسیار مهم دانست که خلأ آن موجب رشد افراط‌گرایی و خشونت به نام دین شده است و عده‌ای با سوءبرداشت از آموزه‌های دینی در جهان افراط‌گرایی و خشونت را ترویج کرده‌اند و همین امر باعث شده است عده‌ای نیز مردم را از حضور مؤثر دین در جامعه بترسانند.

وی تأکید کرد: ماهیت دین محبت و دوستی است و هر کس دینی را تبلیغ کند که مروج خشونت و قتل و غارت باشد آن دین راستین نیست.

وی سپس با بیان وجود مشترکات فراوان در آموزه‌های اسلام و آیین دائوئیسم از جمله تأکید هر دو به اخلاق و مبارزه با هواهای نفسانی برای رسیدن به رشد و تعالی، خواستار توجه به این مشترکات برای تداوم این گفت‌وگوها و کسب نتایج عینی از گفت‌وگوها در جهت منافع مردم دو کشور شد.

صبوری ضمن اعلام آمادگی برای میزبانی دور سوم گفت‌وگوها در تهران برای سال آینده، بر امکان همکاری علمی، پژوهشی بین آکادمی انجمن دائوئیسم و مؤسسات ایرانی برای افزایش شناخت از یکدیگر تأکید کرد که با استقبال طرف چینی مواجه شد.

در ادامه نشست، عطاران از ایران و خانم وانگ یو جیه، معاون دانشکده فلسفه دانشگاه رنمین چین، گو گوانگ، رییس بخش تحقیقات کنفوسیوس و دائوئیسم مرکز مطالعات ادیان جهان آکادمی علوم اجتماعی چین و جائو ای وو، معاون انجمن بین‌المللی کنفوسیوس، نقطه نظرات خود را درباره موارد مشابه از آموزه‌های دینی اسلام و آیین دائوئیسم بیان و در خصوص ضرورت تداوم گفت‌وگوها و شناخت هرچه بیشتر طرفین از یکدیگر برای افزایش همکاری‌های دوجانبه تأکید کردند.