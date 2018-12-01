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۱۰ آذر ۱۳۹۷، ۷:۴۸

به رهبری فریدون شهبازیان برگزار می‌شود؛

شب یادمان استاد تجویدی در تالار وحدت/ خوانندگان معرفی شدند

شب یادمان استاد تجویدی در تالار وحدت/ خوانندگان معرفی شدند

تازه‌ترین کنسرت ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان پنجشنبه ۲۹ آذرماه به خوانندگی علی اصغر شاهزیدی و حسین علیشاپور در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ارکستر ملی ایران در تازه‌ترین فعالیت خود ساعت ۲۱:۳۰ روز پنجشنبه ۲۹ آذرماه تازه‌ترین کنسرت خود را با عنوان «شب یادمان استاد علی تجویدی» برگزار می‌کند.

در این کنسرت که به رهبری فریدون شهبازیان برگزار می شود، علی اصغر شاهزیدی خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی و حسین علیشاپور خواننده و مدرس موسیقی ایرانی به عنوان خواننده حضور دارند.

در این کنسرت تعدادی از آثار ماندگار استاد علی تجویدی نوازنده و آهنگساز فقید موسیقی کشورمان به همراه چند قطعه دیگر برای مخاطبان اجرا می‌شود.

ارکستر ملی ایران دوشنبه چهاردهم آبان ماه، چند روز پس از آغاز سومین سال فعالیت خود میزبان مخاطبان موسیقی با اجرای کنسرت «وداع» در تالار وحدت تهران بود.

در این کنسرت که به آهنگسازی سید محمد میرزمانی و رهبری نادر مرتضی‌پور برگزار شد، حسام‌الدین سراج به عنوان خواننده و جواد یحیوی به عنوان راوی حضور دارند.

برگزاری «شب یادمان استاد علی تجویدی»، «شبِ یادمان استاد روح‌الله خالقی»، «شبِ  استاد حسین علیزاده»، «اجرای آثار فردین خلعتبری» و حضور در سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر از جمله برنامه‌های پیش روی ارکستر ملی ایران تا پایان سال جاری است.

کد مطلب 4471602
علیرضا سعیدی

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