۲۸۰۰معلول در ۳۶مرکز حمایت وتوانبخشی بهزیستی گیلان نگهداری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پارسی شامگاه یکشنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران با اشاره به اینکه براساس آمار سازمان بهداشت جهانی ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت هر جامعه را افرادی با حداقل معلولیت تشکیل می دهند، اظهار کرد: براساس همین آمار ۳ تا ۴ درصد جامعه را نیز افراد دارای معلولیت بارز تشکیل می دهد.

پارسی با بیان اینکه جامعه در صورتی پیشرفت و توسعه می یابد که به همه عناصر آن توجه شود، افزود: معلولیت محدودیت نبوده بلکه مسئولان باید تلاش کنند تا برای این قشر نیز فرصتی برابر با سایر اقشار جامعه فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه استان گیلان ۴۲ هزار معلول اعم از بینایی، شنوایی، معلولیت جسمی و حرکتی، ضایعات نخاعی و ذهنی و بیماران روانی مزمن دارد، گفت: پایش‌ها برای شناسایی افراد معلول در نقاط دوردست و روستایی استان ادامه دارد.

مدیرکل بهزیستی گیلان از این تعداد حدود ۲۳ هزار نفر دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستند، بیان کرد: از این تعداد دو هزار و ۸۰۰ نفر در ۳۶ مرکز نگهداری و حمایت و توانبخشی بهزیستی نگهداری می شوند که بابت خدمات ارائه شده در این مراکز ماهانه ۲ میلیادر تومان یارانه پرداخت می شود.

در استان گیلان ۳ هزار و ۷۰۰ بیمار روانی مزمن تحت پوشش بهزیستی قرار دارند وی در ادامه با اشاره به تعداد مستمری بگیران بهزیستی استان گیلان، تصریح کرد: پارسال ۱۱ هزار نفر از مددجویان تحت پوشش بهزیستی مستمری دریافت می کردند که با اعتبارات اختصاص یافته از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها امسال ۱۴ هزار و ۸۰۰ نفر دیگر نیز به این تعداد اضافه و در حال حاضر در مجموع حدود ۲۶ هزار نفر ماهانه مستمری دریافت می کنند.

پارسی به خانواده های دارای چند معلول و یا سرپرست معلول نیز اشاره کرد و ادامه داد: این افراد در زمینه دریافت مستمری در اولویت قرار دارند. همچنین با توجه به همکاری بنیاد مستضعفان و سازمان بهزیستی در زمینه تأمین و یا ساخت مسکن نیز به این افراد تسهیلات بلاعوض پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه در استان گیلان ۳ هزار و ۷۰۰ بیمار روانی مزمن تحت پوشش بهزیستی قرار دارند، افزود: از این تعداد بیش از ۷۲۵ نفر در مراکز نگهداری تحت مراقبت هستند و بیش از ۷۰۰ نفر دیگر نیز از طرح ویزیت در منزل بهره‌مند می شوند.

مدیرکل بهزیستی گیلان با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تأمین وسایل کمک توانبخشی از سوی این سازمان، گفت: در سال گذشته یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان وسایل کمک توانبخشی تهیه شده است.

وی به اقدامات صورت گرفته در زمینه اشتغالزایی مددجویان تحت پوشش نیز اشاره و بیان کرد: سهمیه اشتغالزایی بهزیستی گیلان در سال گذشته هزار و ۴۰۰ نفر بوده که از این تعداد برای ۶۰۰ معلول فرصت شغلی ایجاد شده که ۱۳۱ فرصت شغلی در بخش کارآفرینی بوده است.