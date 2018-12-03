به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، حسن جوادی صادق با اشاره به اینکه در سال ۲۰۰۶ پست ایران نظام آدرس دهی خاص خود را منطبق بر کدپستی و نشان پستی به اتحادیه جهانی پست (UPU ) اعلام کرده بود، گفت: برهمین اساس اتحادیه جهانی پست در سال ۲۰۱۲ ، بین ۹ کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه که نظام آدرس نویسی کشور خود را به این اتحادیه اعلام کردند، فراخوان داد و سیستم آدرس نویسی ایران با داشتن شاخص های مدنظر، گواهینامه این سیستم را دریافت کرد.

وی با تاکید بر اینکه کشور ایران تنها کشوری است که از کدپستی ۱۰ رقمی برای آدرس دهی استفاده می کند، گفت: نظام استاندارد مکان محور براساس کدپستی بانک اطلاعاتی پویا و دینامیکی که مدام در حال به روزرسانی و همگام با تغییرات محیطی است به روزرسانی می شود.

این مقام مسئول جزئیات نشانی را یکی از اصلی ترین شاخص های دریافت گواهینامه استاندارد آدرس نویسی دانست و افزود: علاوه بر آن، داشتن جزئیات نشانی در چهار بخش نشانی شهری، روستایی، صندوق شخصی و پست رستانت (پستی است که شخص بدون داشتن آدرس مکانی به دفتر پست منطقه مراجعه کرده و درخواست پست رستانت می کند و مراسلات پستی به آن آدرس ارسال می شود)، نیز از دیگر شاخص های دریافت این گواهینامه بود که نظام آدرس نویسی کشور همه را داراست.

وی افزود: امسال اتحادیه جهانی پست بار دیگر با تایید نظام آدرس نویسی ایران، این گواهینامه را برای سه سال آتی برای کشورمان تمدید کرد.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت ملی پست با اعلام اینکه پروژه GNAF (یکپارچه سازی نشانی ایرانیان) امسال در نمایشگاه پست اکسپو آلمان به عنوان یکی از امتیازات نظام آدرس نویسی کشور ایران معرفی شد، گفت: این موضوع با توجه به حضور شرکت های اطلاعاتی مکان محور مانند گوگل در این نمایشگاه بسیار مورد توجه قرار گرفت و ما امیدواریم با تکمیل این پروژه بتوانیم سرویس های ارزش افزوده و مکان محوری را در کشور راه اندازی کنیم.

جوادی صادق افزود: تا سه سال آینده بانک اطلاعاتی GNAF تکمیل می شود و بانک اطلاعاتی آدرس نویسی ایران بر اساس ویژگی های مکانی اجرایی می شود.

در سال ۲۰۱۲ در کارگاه بین المللی توسعه نشانی استاندارد، الگوی آدرس نویسی ایران در استاندارد S۴۲ اتحادیه پستی جهانی به ثبت رسید.

اتحادیه پستی جهانی با هدف کاهش مشکلات مکان یابی، یکپارچه سازی اجزای نشانی، سهولت در تجزیه و توزیع، تولید و مدیریت بانک اطلاعات نشانی و سهولت در دسته بندی و شناخت مشتریان از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ اقدام به طرح استاندارد سازی آدرس ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه کرد.