ذخیره یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالای اساسی/توزیع ۷۸۰۳ حلقه لاستیک

محمد دره وزمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: با توجه به نوسات ارزی چند ماه گذشته و افزایش قیمت کالاهای اساسی، نگرانی هایی در بین مردم به وجود آمده بود که ممکن است بیشتر کالاهای پرمصرف مورد نیاز آنان با کمبود مواجه شود و از همین رو سازمان صنعت، معدن و تجارت اقدام به ذخیره سازی کالاهای استراتژیک کرده است.

وی افزود: در حال حاضر ۵۰۰ هزار تن گندم، ۷۵۰ هزار تن برنج، ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن آرد و ۴۶۸ هزار تن ذرت به عنوان کالاهای اساسی و پرمصرف در انبارهای سطح استان کردستان ذخیره شده که در صورت نیاز و کمبود در بازار به موقع تزریق شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت کردستان ادامه داد: همچنین ۵۷ هزار تن گوشت گوساله، ۱۰ هزار تن گوشت گوسفندی، هزار تن مرغ منجمد و سه هزار و ۸۰۰ تن جو نیز به عنوان کالاهای استراتژیک ذخیره سازی شده اند و مردم نباید نگران هیچگونه کمبود کالایی در سطح بازار باشند.

دره وزمی یادآور شد: همچنین در راستای تنظیم بازار عرضه به صورت روزانه و مرتب اقلام مورد نیاز مردم در بین فروشگاه های عرضه توزیع می شود و در حال حاضر هیچ کالایی در سطح کشور نیست که با مشکل و کمبود مواجه باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تامین لاستیک خودروهای سنگین و نیمه سنگین اشاه کرد و بیان کرد: از پانزدهم تیر ماه سال جاری تا دوازدهم آذر ماه تعداد هفت هزار و ۸۰۳ حلقه لاستیک در میان ناوگان حمل و نقل درون و برون شهری توزیع شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت کردستان در پایان سخنان خود با بیان اینکه از ابتدای آغاز این طرح هفت هزار و ۸۳۵ حلقه لاستیک به عنوان سهم استان کردستان جذب شده است، گفت: از این تعداد هزار و ۶۶۶ حلقه در ناوگان حمل و نقل درون شهری و شش هزار و ۱۳۷ حلقه نیز در بین ناوگان حمل و نقل برون شهری توزیع شده است و ۳۲ حلقه نیز در انبار برای توزیع در این بخش موجود است.