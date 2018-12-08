افزایش خطر سرطان سینه در زنان شب کار

به گزارش خبرنگار مهر، یافته های این تحقیق نشان می دهد زنانی که قبل از یائسگی هستند و در حال حاضر یا در گذشته سیگاری بودند و نیز در نواحی با میزان بالای نور در فضای باز در شب زندگی می کنند، در معرض خطر ابتلا به سرطان سینه قرار دارند.

«پیتر جیمز»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه هاروارد، در این باره می گوید: «در جامعه مدرن صنعتی ما نور مصنوعی تقریبا در همه جا وجود دارد. نتایج ما نشان می دهد قرارگیری وسیع در معرض نورهای فضای باز در ساعات شب می تواند یک فاکتور پرخطر جدید برای سرطان سینه باشد.»

به گفته جیمز، «به نظر می رسد ملاتونین، هورمون تولید شده در مغز انسان، رشد تومورهای سرطان سینه را متوقف می کند، اما قرار گرفتن در معرض نور می تواند میزان آن را کاهش دهد، چراکه باعث اختلال در ریتم های شبانه روزی ما شده- ساعت داخلی بدن ما که خواب آلودگی و هوشیاری را کنترل می کنند- و در مقابل منجر به افزایش خطر ابتلا به سرطان سینه می شود.

در این مطالعه جدید، تیم تحقیق داده های حدود ۱۱۰ هزار زن را بررسی کرده و تاثیر کار شیفت شبانه را در نظر گرفتند.

نتایج نشان داد زنانی که در معرض بیشترین میزان نور در فضای باز در طول شب بودند، با حدود ۱۴ درصد افزایش خطر ابتلا به سرطان سینه در مقایسه با زنان در کمترین میزان قرارگیری در معرض نور قرار داشتند.

محققان عنوان می کنند که میزان نور فضای باز در شب افزایش می یابد، بنابراین میزان ابتلا به سرطان سینه نیز افزایش می یابد، اما تاکید می کنند که برای تأیید یافته های مطالعه و تشخیص مکانیزم بالقوه، نیاز به مطالعات بیشتری است.