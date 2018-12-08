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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۱

تفاوت رونالدوی پرتغالی با رونالدوی برزیلی چیست؟

تفاوت رونالدوی پرتغالی با رونالدوی برزیلی چیست؟

رونالدو، ستاره برزیلی سابق دنیای فوتبال در گفتگو با روزنامه ایتالیایی خودش را با کریس رونالدو که همنام خودش است مقایسه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اگرچه نامشان شبیه به هم است، اما در دنیای فوتبال تفاوت‌های زیادی داشتند، حداقل ستاره اسبق برزیلی چنین نظری دارد. کریستیانو رونالدو و رونالدو.

در واقع بزرگ‌ترین تفاوت این دو در نوع و سبک تمرین کردنشان است. رونالدوی برزیلی در گفتگو با گاتزتا دلو اسپرت این چنین گفته است: از نظر پست بازی در زمین متفاوت هستیم، سبک نگرشمان به بازی هم متفاوت است، حتی اگر رونالدو این روزها زیاد هم در مرکز زمین بازی نکند.

او در ادامه گفت: گل‌هایی که او می‌زند با گل‌هایی که من می‌زدم متفاوت بودند. شاید انگیزه و طمع هر دوی ما برای گل زدن به یک اندازه بود. اما تصادفی نیست که کریستیانو با این سبک و توان بازی کردن به سن ۳۳ سالگی رسیده است. بازیکنان زیادی نیستند که از بدنشان مراقبت می‌کنند. اما او این کار را می‌کند و هنوز هم به دنبال پیشرفت است. نمی‌گویم سبک بازی‌مان کاملا در تضاد است، اما با هم تفاوت زیادی دارد. من تمرین می‌کردم چون مجبور بودم، اما او این کار را می‌کند چون عاشقش است.

رونالدو در ادامه مقایسه خودشان گفت: نمی‌خواهم بگویم زمانی که من بازی می‌کردم بازی کردن از حالا سخت‌تر بود، اما ما در شرایط متفاوت و با تیم‌های متفاوت روبرو شدیم. درباره توپ طلا هم حداقل خود ما بازیکنان این را می‌دانیم که نتایج در این که این جایزه به چه کسی می‌رسد تاثیر زیادی دارد. ببینید در جام جهانی مودریچ و کرواسی بهتر از رونالدو و پرتغال بودند.

کد مطلب 4478622

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    نظرات

    • حسین پور IR ۲۳:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۸
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      انشاالله آقای منصوریان مربی جدید تراکتور در فوتبال سیاسی کاری نکند ،چون من با غیرت این مربی ایمان دارم ، شما را بخدا در فوتبال سیاسی کاری نکنید ،فقط بازی مردانه کنند.موفق باشید .

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