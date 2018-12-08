  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۰۴

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد:

دانشجویان روحیه مطالبه گری داشته باشند

دانشجویان روحیه مطالبه گری داشته باشند

گناباد-رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد گفت: مطالبه گری از دستگاه های گوناگون برای انجام وظیفه باید توسط دانشجویان دنبال شود.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام محمد رضا رحمانی ظهر شنبه در جمع دانشجویان اظهارکرد: دانشجویان ایرانی با دارا بودن خصوصیاتی همچون ایمان،معرفت و احساس مسئولیت بعد از انقلاب اسلامی مبنای تحقق پیشرفت و عدالت کشور بوده اند.

وی افزود: در واقع دانشجو می تواند بر پایه قانون اساسی مترقی، ظرفیت مطالبه گری از دستگاه های گوناگون برای تحقق وظایف ذاتی شان را بر عهده گیرد.

رحمانی اظهار کرد: دانشجویی که خصوصیات دانشجوی انقلابی را دارد نسبت به درسی که می خواند درعمل و رفتارمتعهد بوده و به خوبی می داند آنچه امروز باعث شده امنیت و آسایش  کشورشده ایثار و جان فشانی شهدا بوده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد گفت: تجربه نشان داده است حضور دانشجویان در تشکل های دانشجویی در حضور در صحنه های سرنوشت ساز نقش موثری داشته است به صورتی که دانشجویان در زمان انقلاب اسلامی با پیروی از امام راحل موجب رسیدن انقلاب به آرمان های خود شدند. تسخیر لانه جاسوسی و بازیافت اسناد آن به دست دانشجویان از جمله تحرکات موثر و چشمگیر به دست این قشر فعال جامعه بوده است.

کد مطلب 4479250

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه