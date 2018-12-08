دانشجویان روحیه مطالبه گری داشته باشند

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام محمد رضا رحمانی ظهر شنبه در جمع دانشجویان اظهارکرد: دانشجویان ایرانی با دارا بودن خصوصیاتی همچون ایمان،معرفت و احساس مسئولیت بعد از انقلاب اسلامی مبنای تحقق پیشرفت و عدالت کشور بوده اند.

وی افزود: در واقع دانشجو می تواند بر پایه قانون اساسی مترقی، ظرفیت مطالبه گری از دستگاه های گوناگون برای تحقق وظایف ذاتی شان را بر عهده گیرد.

رحمانی اظهار کرد: دانشجویی که خصوصیات دانشجوی انقلابی را دارد نسبت به درسی که می خواند درعمل و رفتارمتعهد بوده و به خوبی می داند آنچه امروز باعث شده امنیت و آسایش کشورشده ایثار و جان فشانی شهدا بوده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد گفت: تجربه نشان داده است حضور دانشجویان در تشکل های دانشجویی در حضور در صحنه های سرنوشت ساز نقش موثری داشته است به صورتی که دانشجویان در زمان انقلاب اسلامی با پیروی از امام راحل موجب رسیدن انقلاب به آرمان های خود شدند. تسخیر لانه جاسوسی و بازیافت اسناد آن به دست دانشجویان از جمله تحرکات موثر و چشمگیر به دست این قشر فعال جامعه بوده است.