قریب به ۱۰ میلیارد دلار صادرات در حوزه ریلی گلستان

سید ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هشت ماهه اول سال ۹۷، تعداد واگن هایی که از حوزه ریلی استان صادر شده ۳۹۲ واگن بوده که ۳۶ درصد از کل تعداد واگن هایی که صادر یا وارد شده را شامل می شود.

وی افزود: وزن خالص کالاهایی که در حوره ریلی صادر شده ۲۲ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۳۰۹ کیلوگرم بوده و ارزش آن بیش از ۹ میلیارد و ۹۶۴ دلار است.

حسینی ادامه داد: همچنین در هشت ماهه اول امسال ۶۶۷ واگن با وزن خالص بیش از ۳۹ میلیون کیلوگرم از گمرک استان وارد کشور شد.

وی گفت: ارزش این کالاها بیش از ۱۳ میلیون دلار، معادل ۵۵ میلیارد و ۸۵۲ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان است.

حسینی بیان کرد: همچنین۲۴۰ واگن به وزن پنج میلیون و ۸۵۴ هزار و ۸۲۹ کیلوگرم ترانزیت شده که ارزش آن ۲۷ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۳۵۴ دلار بوده است.

وی در رابطه با حجم صادرات و واردات از گمرکات استان گفت: کل تعداد واگن هایی که وارد یا صادر شده هزار و ۸۳ واگن با وزن ۶۷ میلیون و ۹۸۱ هزار و ۳۵۸ کیلوگرم بوده است.

طبق گفته مدیر کل گمرکات استان گلستان ارزش این کالاها بیش از ۵۰ میلیون و ۴۵۹ دلار است.