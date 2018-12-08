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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۸

در بورس تهران رخ داد؛

رشد اندک بورس/شاخص به ۱۶۷ هزار واحد رسید

رشد اندک بورس/شاخص به ۱۶۷ هزار واحد رسید

شاخص بورس، امروز شنبه ۱۷ آذرماه، با ۲۲۳ واحد رشد در پایان معاملات، به کانال ۱۶۷ هزار واحد وارد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، شاخص بورس با ۲۲۳ واحد رشد در پایان معاملات امروز شنبه ۱۷ آذرماه، به کانال ۱۶۷ هزار واحد وارد شد.

در معاملات امروز ۱ میلیارد و ۲۴۵ میلیون سهم در۱۲۰ هزار دفعه معامله شد.

کد مطلب 4479336

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