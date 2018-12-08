رشد اندک بورس/شاخص به ۱۶۷ هزار واحد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، شاخص بورس با ۲۲۳ واحد رشد در پایان معاملات امروز شنبه ۱۷ آذرماه، به کانال ۱۶۷ هزار واحد وارد شد.

در معاملات امروز ۱ میلیارد و ۲۴۵ میلیون سهم در۱۲۰ هزار دفعه معامله شد.