رشد اندک بورس/شاخص به ۱۶۷ هزار واحد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، شاخص بورس با ۲۲۳ واحد رشد در پایان معاملات امروز شنبه ۱۷ آذرماه، به کانال ۱۶۷ هزار واحد وارد شد.
در معاملات امروز ۱ میلیارد و ۲۴۵ میلیون سهم در۱۲۰ هزار دفعه معامله شد.
شاخص بورس، امروز شنبه ۱۷ آذرماه، با ۲۲۳ واحد رشد در پایان معاملات، به کانال ۱۶۷ هزار واحد وارد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، شاخص بورس با ۲۲۳ واحد رشد در پایان معاملات امروز شنبه ۱۷ آذرماه، به کانال ۱۶۷ هزار واحد وارد شد.
در معاملات امروز ۱ میلیارد و ۲۴۵ میلیون سهم در۱۲۰ هزار دفعه معامله شد.
نظر شما