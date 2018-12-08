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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۵۵

نصرالله: مقاومت لبنان شکست های متوالی به دشمن وارد کرده است

نصرالله: مقاومت لبنان شکست های متوالی به دشمن وارد کرده است

یکی از نمایندگان پارلمان لبنان تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در نزدیکی مرز لبنان را ناشی از ترس آن از مقاومت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، محمد نصرالله عضو فراکسیون توسعه و آزادی در پارلمان لبنان گفت: آنچه دشمن صهیونیست درباره تونلها مطرح می کند بیانگر نگرانی و وحشتی که در قبال مقاومت لبنان در آن به سر می برد، است.

وی افزود: مقاومت موفق به وارد آوردن تلفات و شکست های متوالی به اسرائیل شده است و این سبب می شود که بگوییم که فصل پیروزی ها فرا رسیده و زمان شکستها به سر آمده است. از همین رو دشمن احساس نگرانی می کند.

نصرالله بر ضرورت حمایت از مقاومت برای حمایت از اراضی لبنان درباره طمع ورزی های رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

کد مطلب 4479407

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