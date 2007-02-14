ایران ؛ بزرگترین مرکز تعمیرات بالگرد در خاورمیانه

با همت و تلاش دانشمندان متعهد و جوان کشورمان و همزمان با بیست و هشتمین سالگر پیروزی انقلاب اسلامی خط تعمیر اساسی بالگرد روسی میل 171 افتتاح و راه اندازی شد که افتتاح این کارگاه در نوع خود، جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه خود کفا کرد.

در سال 1348 به دنبال خرید تعدادی بالگرد از شرکت ایتالیایی آگوستا، مقدمات ایجاد یک واحد پشتیبانی و تعمیراتی بالگرد به نام "شرکت سهامی هلی کوپتر ایران" فراهم گردید.

ماموریت پنها:

پس از فروش تعداد قابل توجهی بالگرد توسط شرکت آمریکایی "Bell" در سال 1352 نیز برنامه ریزی های گسترده ای برای پشتیبانی ناوگان جدید بعمل آمد و 3 ماموریت اصلی برای شرکت "پنها" - مرکز پشتیبانی و نگهداری هلی کوپتری ایران- به عنوان مرکز مهندسی تعمیر و نگهداری ناوگان"NMP"، مرکز تعمیرات اساسی ناوگان" HDMC" و مرکز پشتیبانی تدارکاتی ناوگان" NICP" تعریف گردید و با این اقدام شرکت "پنها" در جایگاه بزرگترین مرکز تعمیرات بالگردی خاورمیانه قرار گرفت.

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و قطع وابستگی به آمریکا و تحمیل جنگ به این نظام نوپای اسلامی، متخصصین با ایمان شرکت "پنها" با هدف پشتیبانی از رزمندگان در جبهه های نبرد با تلاش بی وقفه و برخورداری از امدادهای الهی موفق شدند در عرصه تعمیرات و نوسازی ناوگان بالگردهای کشور به خودکفایی برسند .

به دنبال این پیشرفت ها در سال 1364 مسوولیت تعمیرات و پشتیبانی بالگردهای غیر نظامی کشورهمانند هلال احمر، مخابرات ، توانیر و شرکت نفت نیز به عهده شرکت پنها نهاده شد و در حال حاضر در این شرکت ده نوع بالگرد نظامی و غیرنظامی متعلق به سازمان های مختلف در 16 مدل تعمیر و پشتیبانی می شود.

در سال 1372 متخصصین شرکت پنها اقدام به ساخت بدنه کامل یک نوع بالگرد تجاری نمود که اولین محصول این تلاش ساخت بالگرد شباویز بود.

در پی این دستاورد، در سال 1375 شرکت پنها با اخذ مجوز رسمی از سازمان صنایع هوایی و با بهره گیری از توانمندیهای خود و همکاری صنایع داخلی توانست تولید بالگردهای تجاری را شروع کند، همچنین این سازمان در سال 1381 گواهینامه انجام تعمیرات اساسی بالگردهای غیر نظامی 205،212،214و 412 را از سازمان هواپیمایی کشوری اخذ کرد.

شرکت پنها به عنوان پشتیبانی کننده ناوگان بالگردی کشور وظیفه انجام تعمیرات رده دپویی را در سه قالب

"NMP " مرکز مهندسی تعمیر و نگهداری" ،

"HDMC " مرکز تعمیرات اساسی " ،

"NICP " مرکز کنترل موجودی و تدارکاتی ناوگان" و RFEC " مرکز تحقیقات و ساخت " را دارا ست.

"پنها" از کارگاه های متعددی تشکیل شده است که عبارت است از:

- تعمیرات قطعات داینامیک

در کارگاه داینامیک، تعمیرات اساسی کلیه قطعات گرداننده بالگرد مانند "SWASH PLATE"، محور اصلی" MAST" و قطعه HUB" و نیز تعمیر مجموعه های "M/R HEAD" و "T/R HEAD" بالگردهای سنگین "CH,RH,SH" و همچنین عملیات بالانس استاتیک قطعات مربوطه انجام می شود .

- تعمیرات ترانسمیشن

در این سازمان همچنین کلیه سیستم های انتقال قدرت بالگرد نظیر کلاچ ها ، جعبه دنده های اصلی 42 درجه و 90 درجه تعمیرات اساسی شده و پس از تست توسط دستگاه های مجهز آماده نصب بر روی بالگرد می گردد.

- تعمیرات ملخ

ملخ های معیوب پس از طی مراحل رنگبری جهت انجام تعمیرات لازم ، رنگ کاری مجدد و بالانس استاتیکی به کارگاه ملخ ارسال می گردند.

- تعمیرات هیدرولیک

در کارگاه هیدرولیک تعمیرات اساسی کلیه سیستم های پنوماتیکی ، هیدرولیکی و سوخت بالگردهای مختلف با بالاترین استاندارد توسط پرسنل مجرب صورت می گیرد، به منظور اطمینان از صحت تعمیرات ، بسیاری از مجموعه های هیدرولیکی با استفاده از دستگاه های مجهز تا فشار 5 هزار" PSI" تست می شوند .

- تعمیرات موتور

کارگاه موتور از جمله کارگاه های مهم شرکت پنها به شمار می آید که تعمیرات و انجام بولتن های رده میانی و تست انواع موتورهای توربوشفت در آن صورت می پذیرد،انواع مختلف موتور پس از تست و بازرسی نهایی آماده نصب بر روی بالگرد می گردند.

- تعمیرات الکترواویونیک و اینسترومنت

در کارگاه الکترو اویونیک و اینسترومنت انواع تعمیرات بر روی دستگاه های مخابراتی ، ناوبری، وسایل الکترونیکی، آنتن ها و سیستم های اتوماتیک کنترل پرواز ، تعمیرات ادوات دقیق و همچنین سیستم های جنگ افزار انجام می شود .

مشاوره ، نصب ، راه اندازی و تعمیر و نگهداری رادیوهای مختلف از قبیل "UHF,VHF,HF" و سیستم "GPS" و نصب و راه اندازی برج های مراقبت پرواز از جمله خدمات دیگری است که توسط این کارگاه صورت می گیرد .

- عملیات آبکاری

در قسمت گالوانیک قطعات داینامیکی و استاتیکی بالگرد مراحل آبکاری یا پوشش مورد لزوم انواع قطعات فلزی را طی می نماید. انواع مختلف آبکاری روی قطعات آلومینیوم، تیتانیوم و استیل که بر طبق استانداردهای هوایی انجام می پذیرد شامل آبکاری کادمیم ، مس سیانوری ، نیکل ، کروم سخت ، نقره ، آلوادین ، آنودایز، منیزیم، تیتانیوم ، نیکل سولفامات و فسفاته کاری قطعات مختلف است.

- تست غیر مخرب

با توجه به حساسیت قطعات وسایل پرنده از جهت ترک و شکستگی از داخل ، عملیات ترک یابی به دو روش مغناطیسی و شیمیایی انجام می گردد که از دقت بسیار بالائی برخوردار می باشند، پس از خروج کابین از فیکسچر و انتقال آن به سالن مونتاژ نهایی ، قطعات و کلیه مجموعه های تعمیر شده بر اساس روش تعمیراتی مجدداً بر روی بالگرد نصب و پس از تنظیم های لازم مورد بازرسی دقیق قرار می گیرد تا از کیفیت تعمیرات انجام شده بر اساس استانداردهای هوایی اطمینان حاصل گردد، در سال 1364 با تعمیر اساسی بالگرد "RH53D" شرکت پنها به جرگه معدود مراکزی که قادر به تعمیر اساسی این نوع بالگرد هستند، پیوست .

- کارخانجات ساخت

کارخانجات مونتاژ بالگرد شرکت پنها با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته و نیروی انسانی متخصص و با تجربه در زمینی به مساحت 400 هکتار شامل سالن های ماشین کاری ، ورق کاری ، قالب سازی ، ابزار سازی ، مونتاژ بدنه ، مونتاژ نهایی ، منطقه تست و باند پروازی بالگردان است که وظیفه ساخت قطعات ، سیستم ها و متعلقات و نهایتاً مونتاژ بالگردان را بر اساس آخرین استانداردهای هوایی بر عهده دارد .

- طراحی و مهندسی ساخت

بررسی امکان پذیری ساخت انواع قطعات فلزی وغیرفلزی ، تدوین فرایندهای تکنولوژی و دستور العمل های ساخت ، شناسایی و انتخاب مواد و تهیه کلیه نقشه های مورد نیاز ساخت و مونتاژ با بهره گیری از کارشناسان و مهندسین باتجربه و بکارگیری تجهیزات پیشرفته رایانه ای در بخش های طراحی و مهندسی ساخت انجام می گردد.

- کارخانجات ساخت قطعات فلزی و غیرفلزی

طراحی و ساخت انواع قطعات فلزی و غیر فلزی ، قالب ها و فرم دهی انواع شیشه های بالگردان از جنس پلکسی گلاس و پلی کربنات و ساخت قالب های رزینی به منظور فرم دهی قطعات بدنه با تحمل 400 تن فشار ، ساخت و تولید انواع مختلف لوله های فشار قوی و شیلنگ های بکار گرفته شده در صنعت هوایی توسط کارگاه های ماشینکاری – عملیات حرارتی – ورق کاری و جوشکاری از قابلیت های این مرکز به شمار می رود.

- طراحی و ساخت جیک و فیکسچر

از جمله فعالیت های اصلی در جهت ساخت بدنه و سیستم های بالگردان ، تولید جیک و فیکسچرهای مونتاژ بوده، بدین لحاظ شرکت پنها با استفاده از کارشناسان باتجربه و تجهیزات پیشرفته قادر به طراحی و ساخت انواع جیک و فیکسچرهای مونتاژ زیرمجموعه ها "SUB.ASSY" و مونتاژ نهایی " FINAL ASSY" بدنه و سیستم های بالگردان است، این سازمان همچنین بدنه های ساخته و یا تعمیر شده با استفاده از مهندسین ماهر و تکنیسین های مجرب و متخصص خود در حال حاضر کار مونتاژ بالگردهای مختلف را بر عهده دارد .

- استانداردها و تضمین مرغوبیت

با توجه به اهمیت موضوع کیفیت و نقش حساس آن در صنایع هوایی ، نظارت بر انجام امور تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی شرکت پنها طبق استانداردها، آئین نامه ها و روش های مدون منطبق با استانداردهای هوایی جهان است .

در آزمایشگاه های مجهز و مدرن صنایع پنها که بر اساس تائید رسمی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یکی از معتبرترین آزمایشگاه های ایران در نوع خود است ، خدمات متنوعی بر اساس استانداردهای هوایی و نظامی ارائه می گردد.

تجهیزات دقیق و پیشرفته این مرکز در پیوند با تجربیات کارشناسان با سابقه و کارآزموده پشتوانه ای قوی فراهم آورده تا گستره وسیع و متنوع خدمات آزمون و کالیبراسیون در بستر آن شکل گیرد.

- آزمایشگاه کالیبراسیون مکانیک و اپتیک

استانداردهای مکانیک و اپتیک این آزمایشگاه که درستی آنها نسبت به معیارهای ملی و بین المللی با برنامه ریزی مدون و زمان بندی شده همواره حفظ می شود، امکان اندازه گیری و کالیبراسیون کمیت های گوناگون همراه با صدور گواهینامه مورد تائید موسسه استاندارد را فراهم نموده است .

- آزمایشگه کالیبراسیون الکتریک

فن آوری پیشرفته کالیبراتورهای این آزمایشگاه با درستی در حد"PPM" توام با تجارت متخصصین مجرب علاوه بر تست و کالیبره تجهیزات اندازه گیری ناوگان بالگردی کشور نظیر"Radar Altimeter – AFCS-SAS-Jetcal – VOR- Transponder – Weightkit – Battery Charger- Chadwick" و ... موفق شده است با اخذ مجوز رسمی از موسسه استاندارد امکان ارائه خدمات کالیبراسیون به صنایع کشور را نیز فراهم آورد.

- آزمایشگاه دما

آزمایشگاه دما با بهره گیری از تجهیزات مدرن کارشناسان مجرب افتخار دارد خدمات کالیبراسیون شامل تست ، تنظیم و تعمیر تجهیزات اندازه گیری و اندازه دهی در حوزه ترمومتری نظیر انواع نشان دهنده های دیجیتال ، آنالوگ ، مادون قرمز ، سنسورها ، ترموکوپل ها و آونها را ارائه نماید.

- آزمایشگاه آزمون فلز شناسی

این آزمایشگاه با بهره گیری از بانک غنی اطلاعاتی ، کارشناسان مجرب و بیش از بیست سال تجربه فعالیت در زمینه صنعت هوایی ، قادر است در کنار ماموریت پشتیبانی صنعت هوایی در حوزه ساخت و تعمیر قطعات ، خدمات خود را در زمینه انواع آزمون ها شامل بررسی خواص مکانیکی ، فیزیکی و علل شکست فلزات به تمامی صنایع کشور عرضه دارد .

- آزمایشگاه شیمی و تجزیه روغن

انجام آزمون های دقیق بر اساس استانداردهای نظامی و غیر نظامی در خصوص بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی مواد خام ، آزمون مقاومتی مواد پایه نفتی و غیر نفتی ، کنترل وانهای آبکاری صنعتی ، آزمون خوردگی و آنالیز روغن در حد "PPM" از جمله توانمندی های این آزمایشگاه محسوب می گردد .

راه اندازی خط تعمیرات اساسی بالگرد میل 171:

به گفته وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صرفه جویی ارزی 850 هزار دلاری در راه اندازی خط تعمیرات اساسی بالگرد میل 171 از دستاوردهایی است که بر اساس ظرفیت های موجود، توان عملیاتی نیروهای مسلح را بالا ببریم .

از سوی دیگر و به کمک دانشمندان و محققان کشورمان، ما امروز در زمینه ساخت قطعات هواپیما و بالگرد به پیشرفت های چشمگیری دست پیدا کردیم که نمونه بارز آن طراحی بالگرد ملی و بالگرد هجومی نظامی است.

ساخت و تولید قطعات پیشرفته نظامی پاسخ محکمی بر تمامی تهدیدات کشورهای استکباری است، غرب با دیدن این توانمندی ها دیگر به خود اجازه نخواهد داد که بخواهد ایران را تهدید کند و یا اگر روزی دست به تهدید جمهوری اسلامی ایران بزند، خود خواهد فهمید که دست به کار اشتباهی زده است.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به کمک و همت سپاه پایداران انقلاب اسلامی در هفته های گذشته دست به آزمایش موشک های استراتژیک ضد ناو "SSN4" با برد حداکثر 350 کیلومتر با قابلیت انهدام ناوهای بزرگ و ارتفاع کم پرواز قادرند سراسر پهنه خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و بخش عمده شمال اقیانوس هند را تحت پوشش خود قرار دهند که در نوع خود بی نظیر است.

رزمایش تخصصی رعد نیروی دریایی سپاه پاسداران با شلیک موشک‌های کروز استراتژیک ساحل به دریای SSN4 "اس.‌اس.ان.فور" در آب‌های خلیج فارس، دریای عمان و شمال اقیانوس هند در هفته های گذشته نمونه دیگر توانمدی نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.

سیستم حرکت پیشرفته موشک های کروز "SSN4" با ارتفاع کم پرواز از سطح آب، این موشک ها را از جنگ الکترونیک مصون نگه می دارد و سرجنگی 500 کیلویی این موشک ها قادر است ناوهای جنگی بزرگ را مورد اصابت قرار داده و منهدم کند.

سامانه های شلیک کننده متحرک این موشک ها و سامانه های هدف یابهای متحرک که قابلیت استفاده ترکیبی کاملی از موشک های ساحل به دریا را نیز در اختیار دارند با قدرت کشف اهداف با سراعت عمل بسیار بالا این امکان را فراهم می کنند تا نیروی دریای سپاه در شرایط کم آسیب پذیری قرار گیرد.

در رزمایش تخصصی دریایی رعد موشک های تاکتیکی "FL10" و" FL6" با برد 15 تا 40 کیلومتر، موشک های "HY2" با برد 85 کیلومتر و با سرجنگی پرقدرت ، موشک های نور با برد 120 تا 180 کیلومتر و موشک های استراتژیک "SSN4" با برد 350 کیلومتر را با موفقیت کامل آزمایش کردند و توان استراتژیک دفاعی و آمادگی دفاع همه جانبه خود را بار دیگر به نمایش گذاشتند.

در سال پیامبر اعظم(ص) انجام موفقیت آمیز رزمایش پیامبر اعظم(ص) یک در اوایل سال ، دومین رزمایش پیامبر اعظم(ص) در آذرماه سال جاری و در حال حاضر هم رزمایش تخصصی موشکی رعد که همه سیستم های بکارگیری شده با موفقیت کامل آزمایش شدند، سال با برکتی را برای تمامی نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بویژه دریادلان نیروی دریایی سپاه و همچنین دلاورمردان ارتش رقم زد.