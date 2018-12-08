«رهش» امیرخانی برگزیده اصلی جایزه جلال/تقدیم جایزه به معلمان بلوچ

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد برگزیدگان خود را معرفی کرد.

بر اساس آرای هیات داوران در بخش نقد ادبی، کتاب «بلاغت ساختارهای نحوی در تاریخ بیهقی» اثر لیلا سید قاسم شایسته تقدیر اعلام شد و معادل ۱۰ سکه جایزه گرفت.

در بخش داستان کوتاه، هیات داوران از میان نامزدهای معرفی شده کتاب «زخم شیر» اثر صمد طاهری شایسته تقدیر معرفی شد و معادل ۱۰ سکه جایزه گرفت.

وی پس از دریافت جایزه از ناصر زراعتی, صفدر تقی زاده و هوشنگ گلشیری به خاطر کمک به او برای انتشار نخستین داستان هایش تشکر کرد.

در بخش مستند نگاری به اتفاق آرا دو کتاب «الف لام خمینی» اثر هدایت الله بهبودی و «رکاب‌زنان در پی شمس» نوشته حسن کرمی قراملکی مشترکا برگزیده شدند و مجموعاً معادل ۳۰ سکه بهار آزادی جایزه گرفتند.

در ادامه برگزیدگان بخش «آتیه داستان ایرانی» شامل محمدعلی رکنی، سید میثم موسویان، الهام فلاح و محمدرضا شرفی‌خبوشان جوایز خود را از دست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کردند.

از احمد مدقق نویسنده افغانستانی و مصطفی جمشیدی دیگر نویسنده ایرانی نیز به صورت ویژه ای تجلیل شد که مصطفی جمشیدی این جایزه را به پسر شاعر خود تقدیم کرد و مدقق نیز پس از دریافت این جایزه عنوان کرد که این موفقیت حاصل نمی شد جز با فرصت بی نظیری که مدرسه رمان شهرستان ادب برای ما فراهم کرد.

در بخش رمان و داستان بلند ایرانی نیز رمان «رهش» نوشته رضا امیرخانی برگزیده شد. او معادل ۳۰ سکه (۱۰۰ میلیون تومان) و لوح تقدیر جایزه ادبی جلال آل احمد را از آن خود کرد. امیرخانی قسمت مادی جایزه را به موسسه پژوهشی دانایار که وجهه همتش توانمندسازی آموزگاران؛ خاصه آموزگان اهل سنت بلوچستان است تقدیم کرد.