به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکائی نیویورک تایمز امروز شنبه در گزارشی با عنوان «چگونه سعودی‌ها در کاخ سفید دوست پیدا کردند؟» می نویسد: از ماه های نخست دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، جرد کوشنر داماد وی و مشاور خاورمیانه ای او ارتباطات غیررسمی و خصوصی را با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی داشت.

نیویورک تایمز در این گزارش به نقل از ۳ مقام ارشد پیشین این کشور در ادامه می نویسد: به دلیل ناپختگی کوشنر، در جریان این ارتباط ها، کوشنر حتی ممکن است در معرض برخی فریبکاری های بن سلمان نیز قرار گرفته باشد.

گزارش مذکور در ادامه می نویسد: علیرغم برخی محدودیت های اعمالی از سوی رئیس دفتر کارکنان کاخ سفید، نقل و انتقال پیام های متنی میان این دو به اندازه ای ادامه یافت که همدیگر را «جرد» و «محمد» خطاب می کردند.

به گزارش این روزنامه آمریکائی به نقل از ۳ مقام ارشد پیشین این کشور، این تماس ها حتی پس از ماجرای قتل جمال خاشقجی منتقد سعودی در استانبول نیز ادامه یافته است.