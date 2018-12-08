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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۲۴

نیویورک‌تایمز به نقل از ۳ مقام ارشد پیشین آمریکا:

ارتباط داماد ترامپ با بن‌سلمان پس از قتل خاشقجی ادامه یافته است

ارتباط داماد ترامپ با بن‌سلمان پس از قتل خاشقجی ادامه یافته است

یک روزنامه آمریکائی در گزارشی به نقل از ۳ مقام ارشد پیشین این کشور فاش کرد: ارتباط میان داماد ترامپ با بن‌سلمان حتی پس از قتل خاشقجی نیز ادامه یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکائی نیویورک تایمز امروز شنبه در گزارشی با عنوان «چگونه سعودی‌ها در کاخ سفید دوست پیدا کردند؟» می نویسد: از ماه های نخست دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، جرد کوشنر داماد وی و مشاور خاورمیانه ای او ارتباطات غیررسمی و خصوصی را با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی داشت.

نیویورک تایمز در این گزارش به نقل از ۳ مقام ارشد پیشین این کشور در ادامه می نویسد: به دلیل ناپختگی کوشنر، در جریان این ارتباط ها، کوشنر حتی ممکن است در معرض برخی فریبکاری های بن سلمان نیز قرار گرفته باشد.

گزارش مذکور در ادامه می نویسد: علیرغم برخی محدودیت های اعمالی از سوی رئیس دفتر کارکنان کاخ سفید، نقل و انتقال پیام های متنی میان این دو به اندازه ای ادامه یافت که همدیگر را «جرد» و «محمد» خطاب می کردند.

به گزارش این روزنامه آمریکائی به نقل از ۳ مقام ارشد پیشین این کشور، این تماس ها حتی پس از ماجرای قتل جمال خاشقجی منتقد سعودی در استانبول نیز ادامه یافته است.

کد مطلب 4479653

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