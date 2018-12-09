به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان امروز به منظور شرکت در نشست دو روزه سازمان ملل در مراکش راهی این کشور می شود.

بر اساس اعلام دفتر صدراعظم آلمان وی قرار است در دیدار امشب خود با «محمد ششم» پادشاه مراکش درباره مناسبات اقتصادی و سیاسی دوجانبه گفتگو و تبادل نظر کند. این منبع خبری محور گفتگوی صدراعظم آلمان و پادشاه مراکش را اقتصاد، محیط زیست و انرژی اعلام کرد.

وزارت خارجه آلمان نیز در آستانه سفر مرکل به مراکش اعلام کرد: مغرب و برلین همواره از روابط دوستانه، بدون تنش و نزدیک برخوردار بوده و هستند.

براساس گزارش اداره آمار آلمان حدود ۷۲ هزار مراکشی در شهرهای مختلف این کشور سکونت دارند.