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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۲۲

رئیس سازمان فضایی ایران:

ماهواره‌های مخابراتی رقیب اپراتورهای موبایل می‌شوند

ماهواره‌های مخابراتی رقیب اپراتورهای موبایل می‌شوند

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: در آینده نزدیک ماهواره های مخابراتی باندپهن، رقیب اپراتورهای موبایل می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: در آینده نزدیک شاهد ماهواره های مخابراتی باندپهن خواهیم بود که قابلیت ارائه سرویس های صوتی و اینترنت باند پهن روی گوشی های هوشمند را دارند.

وی گفت: این سرویس ها قابلیت رقابت با سرویس های سیار را داشته و به عبارتی رقابت اپراتورهای ماهواره‌ای و سیار شکل خواهد گرفت.

معاون وزیر ارتباطات افزود: در این صورت رقابت فعلی ارائه دهندگان خدمات (شبکه های اجتماعی) در ارائه دهندگان شبکه (اپراتورهای ماهواره و سیار) نیز تسری می یابد.

رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: امیدواریم اپراتورهای مخابراتی این رقیب آینده را جدی گرفته و راهی بیاندیشند.

کد مطلب 4480430

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