ایجاد شبکه آزمایشگاهی «دستوری» نمی شود/ تهدید معیشت آزمایشگاهیان

فرید کرمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: برخی سیاستگذاری هایی که توسط آزمایشگاه مرجع سلامت که برای آزمایشگاه های کشور تصمیم می گیرد، مشکل ساز شده است.

وی با طرح این مطلب که بعضی مشکلات موجود خودساخته است، افزود: متاسفانه بعضا شاهد بیرون آمدن طرح هایی از آزمایشگاه مرجع سلامت هستیم که در آینده برای آزمایشگاه های کشور مشکل ساز می شود.

کرمی تاکید کرد: راه اندازی سیستم شبکه آزمایشگاهی کشور به شکل دستوری، امکان پذیر نیست. زیرا، می بایست این روند بر بستر اقتصادی حاکم بر کشور شکل بگیرد.

نایب رئیس انجمن علمی پاتالوژی ایران، ادامه داد: اجرای چنین سیستمی، منجر به تعطیلی آزمایشگاه های پزشکی در کشور می شود.

وی با عنوان این مطلب که در پیشرفته ترین کشورهای دنیا ایجاد شبکه آزمایشگاهی طی یک سیر تکاملی شکل گرفته و آزمایشگاه های بزرگ به وجود آمده است، افزود: در کشور ما شکل ارائه خدمات آزمایشگاهی به واسطه آزمایشگاه های کوچک و متوسط بوده و نمی توان به یکباره اینها را تعطیل کرد و آزمایشگاه جامع ایجاد نمود.

کرمی ادامه داد: اگر در کشوری مثل استرالیا شاهد ایجاد مگالب( آزمایشگاه های بزرگ) هستیم، چون ۸۰ آزمایشگاه دایر است. اما، در ایران بیش از سه هزار آزمایشگاه تشخیص پزشکی وجود دارد که ده ها هزار نفر در این آزمایشگاه ها مشغول خدمت هستند.

وی با بیان این مطلب که نمی شود به یکباره الگوی خدمات آزمایشگاهی را عوض کرد، افزود: ما نمی توانیم از این قبیل کشورها کپی برداری کنیم.

نایب رئیس انجمن علمی پاتالوژی ایران، در پاسخ به این سئوال که توجیه آزمایشگاه مرجع سلامت برای چنین تصمیمی چیست، گفت: دوستان معتقدند که با ایجاد آزمایشگاه های بزرگ، هزینه ها کاهش می یابد که ما هم قبول داریم. اما، این ادعا فقط روی کاغذ درست است. زیرا، بدون طی کردن مراحل مورد نیاز، نمی توان به چنین تصمیم و ایده ای رسید.

کرمی، خواستار نظرخواهی آزمایشگاه مرجع سلامت از انجمن های مربوطه شد و افزود: خوشبختانه با دستور معاون درمان وزارت بهداشت، فعلا این طرح برای بررسی بیشتر، متوقف شده است.