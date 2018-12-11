بیکاری در جزیره خارگ با وجود این همه شرکت نفتی زیبنده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید خدری سه‌شنبه شب در نشست شورای اداری بخش ویژه خارگ اظهار داشت: اهالی شریف و صبور جزیره خارگ سه مشکل و دغدغه اصلی دارند، طرح جامع که بصورت ویژه در حال پیگیری است، اسناد مالکیت و اشتغال جوانان بومی و تحصیل کرده از جمله این مشکلات است.

وی افزود: در حوزه اشتغال نباید با حضور این همه شرکت های نفت و پتروشیمی ١٢٠ نفر بومی بیکار باشد من از تمامی مسئولان ارشد استان استدعا دارم مشکل این جوانان صبور حل شود، نیاز به همدلی و هم افزایی در حوزه داریم و خواسته ما بعنوان نماینده مردم این است که مشکل بیکاری در این جزیره حل شود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نفت در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی اقدامات خوبی انجام داده است. انتظار ما این است که این رویه ادامه داده باشد و قدران اهالی شریف جزیره خارگ باشیم.

وی اضافه کرد: مردم خارگ مردمانی صبور و امانت‌دار هستند، امیدواریم مشکلات و مسائل حوزه پیرامون در این جزیره بصورت کامل رفع شود.

حجت‌الاسلام خدری ادامه داد: فرهنگیان در جزیره با مشکلات فراوانی روبرو هستند و وزیر آموزش پرورش قول جذب نیروی بومی حق التدریسی در جزیره خارگ را داده که امیدواریم هر چه سریع تر این موضوع به سرانجام برسد.

وی گفت: دیدار چهره به چهره با بیش ٧٠ تن از اهالی شریف خارگ امروز در محل بخشداری ویژه خارگ داشتیم که اکثر خواسته های به حق اهالی بحث و دغدغه اشتغال فرزندان خود است.