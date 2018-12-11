به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم عرب زاده عصر سه‌شنبه در نشست شورای اداری بخش ویژه خارگ اظهار داشت: هیچ نعمتی گواراتر از امنیت نیست و اکنون شاخص های مختلف امنیتی در شهرستان در بهترین شرایط قرار دارد و این موضوع مرهون خون شهداست.

وی با اشاره به امنیت بالای جزیره خارگ خاطرنشان کرد: در جزیره خارگ با کمک و مشارکت مردم و نیروی های انتظامی در بالاترین شاخص قرار دارد.

عربزاده افزود: کشف بیش از ٩٨ درصد جرایم در جزیره خارگ، دستگیری بیش از ١٠٠ سارق و کشف بیش از ۵٠ کیلوگرم موارد مخدر در این جزیره نشان از عزم راسخ ناجا برای برقراری آرامش و امنیت در این جزیره مهم وراهبردیاست. این جزیره دارای حساسیت بسیار بالایی است و آسیب‌ها در حوزه مختلف توسط ناجا شناساسی شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر تصریح کرد: باید اقدامات حوزه تامینی در این جزیره بصورت خاص و ویژه مدنظر قرار گیرد و خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی در این حوزه صورت گرفته است.

وی افزود: امکانات در حوزه های مختلف با شرایط و حجم ماموریت های ناجا در این منطقه افزایش یابد. پایش تصویری یکی از اولویت های اصلی جزیره باشد و امیدوار هستیم هر حه سریعتر این پروژه اجرایی شود.

عرب‌زاده گفت: خدمت به مردم سرلوحه تمامی امور در ناجا قرار دارد. تکریم اهالی شریف خارگ یکی از اولویت‌ها است که باید با یک برنامه ریزی مدون این میضوع مد نظر تمامی مسئولان در این جزیره قرار گیرد. مردم مطمئنا باید با مراجعه به ما احساس امنیت و ارامش داشته باشند.