مه شدید پرواز «کرمانشاه_ تهران» را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی بیاتی در خصوص لغو پرواز کرمانشاه- تهران اظهار داشت: مه شدید و شرایط نامساعد جوی پرواز صبح امروز(۲۱ آذرماه) فرودگاه کرمانشاه را لغو کرد.

وی با بیان اینکه این پرواز مربوط به یکی از شرکت‌های هواپیمایی است، افزود:این پرواز قرار بود ساعت هفت صبح از کرمانشاه به مقصد تهران انجام شود.

مدیرکل فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه بیان کرد: همچنین پرواز یکی دیگر از شرکت‌های هواپیمایی به مقصد تهران که قرار بود ساعت هفت و پنج دقیقه انجام شود، با تاخیر به ساعت ۹:۰۵ دقیقه موکول شده است.

وی از برقرار بودن سایر پروازهای این فرودگاه تا اطلاع ثانوی خبر داد و افزود: در صورت هرگونه تاخیر و یا لغو پرواز اطلاع‌رسانی لازم به مسافران انجام می‌شود.