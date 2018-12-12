سپاه سرنخ هایی از حادثه تروریستی چابهار به دست آورده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره انتخاب استانداران جدید با بیان اینکه تا الان ۱۲ استاندار تعیین شدند و ۴ استاندار دیگر باقی‌مانده‌اند که سعی می‌کنیم در هفته آینده معرفی شوند، اظهارداشت: قطعا همه استانداران باید همسو با دولت باشند و از سوی دیگر خود دولت به آنان رأی می دهد و اگر همسو نباشند، قطعا رأی اعتماد نمی گیرند.

وی درباره استانی شدن اعطای یارانه ها گفت: در لایحه بودجه حکمی گذاشته اند مبنی بر اینکه استان ها سه دهک از کسانی را که یارانه دریافت می کنند، با کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی کرده و کاهش دهند.

وزیر کشور افزود: در صورتی که این مسئله محقق شود، منابع و مبالغ ناشی از آن را می توان در پروژه های عمرانی، تملک دارایی های سرمایه ای و واحدهای تولیدی و کمک به طبقات و اقشار مورد نیاز هزینه کرد.

رحمانی فضلی بیان کرد: این مسئله به عنوان پیشنهاد به مجلس ارائه می شود و اگر مجلس بپذیرد، ما در استان ها آمادگی داریم که با کمک همه دستگاه های اجرایی، این مسئله را انجام دهیم.

وی درباره حادثه تروریستی چابهار تصریح کرد: بارها درباره این مسئله به ویژه در شورای تأمین و شورای امنیت بحث شده است.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: سپاه پاسداران متولی امنیت در آن منطقه است و تلاش می‌کند که با پیگیری‌های جدی که تا این لحظه هم به سرنخ‌هایی رسیده اند، عوامل و مسببان این حادثه را شناسایی و با آنها برخورد کنند.

رحمانی فضلی گفت: از سوی دیگر تلاش بر این است که ما با اقداماتی که در آن منطقه صورت می گیرد، صیانت از نیروهای امنیتی، مردم و امنیت آن مناطق را در دستور کار داشته باشیم.