به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پرداخت تسهیلات بازسازی منازل روستایی و شهری خسارت دیده از سیلاب لرستان اظهار داشت: پیشنهادات این حوزه را به دولت ارائه می دهیم.

وی با بیان اینکه بر اساس معیار پرداختی به زلزله زدگان کرمانشاه در لرستان عمل می کنیم، تصریح کرد: مقرر شد در برخی موارد که نیاز به مطالعه است و در زمینه جلوگیری از بحران، اعتبار مورد نیاز اعلام شود تا به دولت پیشنهاد دهیم.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: منازلی که در حریم رودخانه ها هستند و نیاز به جابه جایی دارند نیز برآورد هزینه شود تا کمک کنیم.

نجار خاطرنشان کرد: برای تهیه طرح جامع سیل لرستان نیز کمک می کنیم.