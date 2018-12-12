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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۰:۲۳

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور مطرح کرد:

جابه‌جایی منازل حاشیه رودخانه/ کمک به تهیه طرح جامع سیل لرستان

جابه‌جایی منازل حاشیه رودخانه/ کمک به تهیه طرح جامع سیل لرستان

خرم‌آباد- رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از کمک این سازمان برای جابه‌جایی منازل حاشیه رودخانه‌ها خبر داد و گفت: همچنین برای تهیه طرح جامع سیل لرستان کمک خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پرداخت تسهیلات بازسازی منازل روستایی و شهری خسارت دیده از سیلاب لرستان اظهار داشت: پیشنهادات این حوزه را به دولت ارائه می دهیم.

وی با بیان اینکه بر اساس معیار پرداختی به زلزله زدگان کرمانشاه در لرستان عمل می کنیم، تصریح کرد: مقرر شد در برخی موارد که نیاز به مطالعه است و در زمینه جلوگیری از بحران، اعتبار مورد نیاز اعلام شود تا به دولت پیشنهاد دهیم.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: منازلی که در حریم رودخانه ها هستند و نیاز به جابه جایی دارند نیز برآورد هزینه شود تا کمک کنیم.

نجار خاطرنشان کرد: برای تهیه طرح جامع سیل لرستان نیز کمک می کنیم.

کد مطلب 4483856

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