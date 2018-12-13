افشین قطبی وارد تبریز شد/ رویارویی جذاب در ایستگاه پایانی نیم فصل

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دیروز چهارشنبه پرواز حامل تیم فولاد خوزستان از تهران وارد تبریز شد و بازیکنان تیم فولاد به همراه چهره سرشناس این تیم افشین قطبی که به تازگی به تیم فولاد پیوسته و قرار است فردا در اولین بازی خود در لیگ برتر امسال حضور داشته باشد وارد تبریز شدند.

در هفته پایانی دور رفت لیگ برتر فوتبال کشور روز جمعه تراکتورسازی تبریز میزبان فولاد خوزستان است. این دیدار فردا جمعه از ساعت ۱۵ در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می شود.

عصر امروز تیم فولاد خوزستان یک جلسه تمرینی کوتاه در محل برگزاری مسابقه برگزار می کند.

این دیدار رویارویی جذاب شاگردان قطبی با یاران تقوی است که در ایستگاه پایانی نیم فصل اول برگزار می شود.