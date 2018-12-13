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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۹:۲۶

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مازندران:

حضور بزرگان حوزه علمیه در استانها عملی نشد

حضور بزرگان حوزه علمیه در استانها عملی نشد

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مازندران گفت: حضور بزرگان حوزه علمیه در استان‌ها یکی از دغدغه‌های جدی بود که تاکنون عملی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر شکریان شامگاه چهارشنبه در دیدار آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه با مدیران سازمان تبلیغات اسلامی که در مجتمع فرهنگی نور قم برگزار شد، اظهار کرد: ما خودمان را مدیون حوزه علمیه می‌دانیم و هر کاری از دست ما برای تقویت حوزه بر آید انجام می‌دهیم.

وی با اشاره به تدریس روزانه‌اش در یکی از مدارس علمیه مازندران، گفت: ورودی حوزه علمیه کم شده است.

وی برای کمک به ارتقای حوزه علمیه و تعمیق ارتباط سازمان تبلیغات اسلامی با حوزه علمیه اعلام آمادگی کرد و افزود: مقام معظم رهبری در مورد حضور بزرگان حوزه علمیه در استان‌ها تاکیدهایی داشتند که تاکنون عملی نشده است. در گذشته، شخصیت‌های برجسته حوزوی در استان‌ها حضور داشتند که محوریت داشته و حضورشان برکات خوبی داشته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مازندران با بیان این که در مورد حوزه انقلابی نگرانی‌هایی وجود دارد، تصریح کرد: انتظار داریم که بدانیم در استان‌ها چه کار کنیم که در تحقق دغدغه مقام معظم رهبری در مورد حوزه انقلابی نقش آفرین باشیم.

حجت‌الاسلام شکریان تربیت روحانی مدیر و امام جماعت را یکی از نیازهای روز جامعه دانست و گفت: تمایل طلاب به تحصیل در دانشگاه‌ها به دلیل راحت‌بودن دریافت مدرک بیشتر شده است و حوزه علمیه باید در این مورد تدبیر کند.

کد مطلب 4483923

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