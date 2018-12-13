فاز اول ساختمان حوزه علمیه «جعفریه» پیشوا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنج شنبه فاز اول ساختمان حوزه علمیه «جعفریه» پیشوا که شامل بخش های اداری وآموزشی است، با حضور آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور، حجج الاسلام سید محسن محمودی، رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، روح الله باقری، امام جمعه پیشوا، حجت الله اسماعیلی، امام جمعه قرچک و نیز حسن عباسی، فرماندار پیشوا افتتاح شد.

امام جمعه پیشوا در این مراسم طی سخنانی گفت: منطقه دیار ۱۵ خرداد، به ویژه پیشوا ظرفیت تبدیل شدن، به مرکز علمی حوزوی منطقه را دارد و طلاب حوزه های علمیه خواهر و برادر و دانشجویان فراوانی در این منطقه حضور دارند.

حجت الاسلام روح الله باقری ضمن تقدیر از دست اندرکاران افتتاح این حوزه گفت: امیدوارم فاز دوم ساختمان حوزه علمیه به زودی به سرانجام برسد.

وی خواستار کمک مدیریت حوزه های علمیه کشور برای تقویت حوزه علمیه جعفریه پیشوا شد.