به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»، ضیافت شام «سینماحقیقت» با حضور حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی، سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد، علیرضا رضاداد، ابراهیم داروغه‌زاده، محمود اربابی، سلیم غفوری، رضا پورحسین، مهدی مسعودشاهی، جعفر صانعی‌مقدم از مدیران سینمایی و تلویزیونی، مهمانان خارجی، داوران بخش بین‌الملل، اعضای هیات انتخاب و داوری جشنواره و فیلمسازان منتخب بخش مستندهای معدن و صنایع معدنی ایران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، طباطبایی‌نژاد مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و دبیر دوازدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»، ضمن خوشامدگویی به مهمانان گفت: در دوره‌ دوازدهم «سینماحقیقت»، حدود ۲۰۰ فیلم به نمایش در می‌آید که از این تعداد ۵۶ فیلم از ۳۳ کشور و ۵ قاره حضور دارد. همچنین ما بخشی را با همراهی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) راه‌اندازی کردیم که هدف آن ارتقای جریان تولید مستند در حوزه معدن و صنایع معدنی بود. در این بخش از میان ۴۰ فیلم ارایه شده با موضوع معدن و صنایع معدنی، ۱۶ فیلم به بخش مسابقه راه پیدا کردند.

وی ادامه داد: جشنواره فیلم مستند ایران تلاش می‌کند در حد یک جشنواره و ویترین صرف برای نمایش فیلم‌ها و محصولات فرهنگی باقی نماند و محرکی برای تولید آثار موثر در سینمای ایران باشد. با همین رویکرد هر سال یکی از نکات مهم را در دستور کار خود قرار می‌دهیم و امسال هم فیلم‌های مرتبط با معدن و صنایع معدنی را مورد توجه قرار دادیم.

دبیر دوازدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» افزود: ایران یکی از ۱۵ کشور صاحب معدن در جهان است اما تا به امروز کمتر از ۲۰ درصد اکتشاف در این زمینه صورت گرفته است. با مسیر اکتشافی که ایمیدرو در پیش گرفته امیدواریم ظرف ۴ یا ۵ سال آینده به جمع ۱۰ کشور برتر صاحب صنعت معدن در جهان بپیوندیم.

مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در پایان تأکید کرد: فیلم مستند به‌عنوان بازوی موثر توسعه می‌تواند در خدمت صنایع کشور قرار بگیرد، خصوصاً بخش معدن که فوندانسیون پیشرفت و توسعه کشور است.

در ادامه این برنامه لوح‌های تقدیری از طرف ایمیدرو به منتخبین بخش «فیلم‌های مستند معدن و صنایع معدنی ایران» جشنواره سینماحقیقت اهدا شد. منوچهر مشیری، رهبر قنبری، کامیار فاروقی، فتح‌الله امیری، عزت‌الله پروازه، پژمان مظاهری‌پور، محمدسعید محصصی،‌ یونس مقدم، محمدرضا میرپویا، شهران باقری، سعید ابراهیم‌زاده، روح‌الله اکبری، محمد اسکندرزاده،‌ علی نیکوکار و محمد عبدالهی (با دو فیلم) پانزده مستندسازی بودند که آثارشان برای داوری در این بخش برگزیده شده بودند.

لوح‌های‌ تقدیر فیلم‌سازان حاضر در این بخش با حضور حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی، جمشید ملارحمان سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و ناصر بزرگمهر مشاور ایمیدرو اهدا شد.

گفتنی است از میان ۱۶ فیلم راه‌یافته به این بخش ۳ فیلم برگزیده هیات داوران متشکل از فرشاد فدائیان، سیدحسین حق‌گو و مهرداد زاهدیان، در مراسم اختتامیه جشنواره معرفی خواهد شد.

حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در سخنان کوتاهی خطاب به مستندسازان و برگزارکنندگان این رویداد گفت: حضورتان در این جمع را گرامی ‌می‌دارم. به جهت رعایت زمان صرفا اینجا آمدم تا از حضور همه میهمانان و فیلمسازان حاضر در این جشنواره‌ی قابل تحسین سپاسگزاری کنم. همچنین از سازمان ایمیدرو به جهت توجه به مسئولیت اجتماعی خود و نیز معرفی حوزه معدن در قالب سینمای مستند، تشکر می‌کنم.

وی در پایان گفت: وظیفه دارم از همکارانم در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و داوران همراه این جشنواره تشکر کنم و برای همه شما آرزوی توفیق دارم.

دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» تا روز ۲۵ آذر در پردیس سینمایی چارسو ادامه دارد. آیین اختتامیه این رویداد عصر یکشنبه ۲۵ آذر در سالن اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود.