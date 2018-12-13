تصویب ۱۹ مصوبه برای توسعه میمه و زرین آباد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر پنجشنبه در پایان سفر به دو شهر میمه و زرین آباد از توابع شهرستان دهلران اظهار داشت: این سفر ۱۹ مصوبه در پی داشت که بطور خلاصه در حوزه های آب شرب شهری و روستایی، گازرسانی، تامین آب شرب عشایر، ایجاد ساختمان بخشداری میمه، توسعه طرح پهله و پرچینه، اختصاص آمبولانس و تجهیزات پزشکی به پهله، ثبت گردشگری میمه، ایجاد واحدهای مسکونی محرومین و احداث کارخانه آب معدنی میمه اتخاذ شد که شرح آنها به زودی اعلام می شود.

وی در ادامه به کارهای بزرگی که در دهلران در دست اقدام است اشاره کرد و گفت: در دهلران کارهای بزرگی انجام شده است و این نتیجه هم افزایی همه است.

سلیمانی دشتکی در ادامه گفت: این دو سه سال با همت همه شما مردم و مسئولان پتروشیمی و NGL دهلران بعد از سال ها راه افتاده است.

وی در ادامه از یک دستاورد بزرگ دیگر در دهلران خبر داد و گفت: هفته گذشته در کمسیون انرژی مجلس مصوب شد که نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی در دهلران ایجاد شود.

استاندار ایلام سپس به پروژه جاده مهران-دهلران- اندیمشک اشاره کرد و گفت: با رایزنی های گسترده موفق شدیم که مجوز ماده ۵۶ از طرف دولت برای این پروژه مهم صادر شود تا ضمن ورود بخش خصوصی به موضوع، دولت پول و سود آن را تضمین کند.